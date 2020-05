Doña Virginia, madre emprendedora con restaurante en el Salvador Allende

Foto: Doña Virginia Gómez, propietaria del negocio Taki Pollos en el Salvador Allende / TN8

Oriunda de Comalapa, Chontales, Doña Virginia Gómez es una de las fundadoras del Puerto Salvador Allende.

Cumplió uno de sus sueños en 2008 con la inauguración de este centro turístico, al tener su propio restaurante, pero antes pasó años ofreciendo tacos en una esquina frente a una universidad en Altamira.

“Siempre fue mi sueño, en una casetita, vendía cosas pequeñas, pero mi sueño era tener un restaurante y lo logramos. Este negocio nos ha ayudado a salir adelante, compramos una casa y tenemos otro negocio aquí cerca”, explicó la madre emprendedora.

Con el paso del tiempo, vio una oportunidad que no podía perder para sacar adelante a su familia.

“Hace 25 años comencé vendiendo tacos de pollo, venimos acá y nos abrieron las puertas, comenzamos en un toldo, luego me entregaron un ranchito, ya tengo 12 años, luchando contra viento y marea, día a día, perseverando, sin dejar venir a trabajar, con la fe en Dios, trabajando con mis colaboradores, no los veo así, si no como mi familia, como una madre mira a sus hijos, aquí luchan conmigo, al pie, en las buenas y las malas”, sostiene la empresaria de Taki Pollos.

Negocio ejemplar

Es una de las madres más ejemplares de este espacio portuario, porque tiene una amplia oferta gastronómica, atiende con calidad a sus clientes y aporta ideas para el crecimiento.

“Me siento feliz y con orgullo de poder atender a los visitantes. Siempre ando monitoreando, diciendo que cada día tengamos más eficiencia, más higiene, limpieza, para que el alimento que nos compren sea de calidad. Estamos con todas las medidas posibles, así que puedan venir con seguridad a Taki Pollos”, invitó.

“Nosotros como madres nicaragüenses somos única en la vida, como un ser como madre, estamos acá a pesar de todas las situaciones, con la esperanza en Dios que vamos a seguir adelante y que este 30 de mayo esperamos a todas las madres a que nos visiten, para que tengan un día ameno. Nosotras representamos el amor de Dios, una madre es única”, sostiene.

Tiene un don que lo saca a relucir, le gusta cantar y atender a su familia.

Doña Virginia está generando alrededor de 10 empleos, los mantiene y dice confiar para darles estabilidad.

Su negocio se encuentra en la primera etapa del Puerto Salvador Allende, en Managua.