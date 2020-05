Continúan entregando títulos de propiedad a familias de Ciudad Sandino

Entrega de títulos de propiedad a familias de Ciudad Sandino /Foto: TN8



Las familias de Villa La Concha del municipio de Ciudad Sandino, recibieron sus títulos y solvencias de propiedad, por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Procuraduría General de República (PGR).

Las madres beneficiadas de este sector agradecieron al gobierno que siempre ha demostrado preocupación por las familias y ahora este título les brinda tranquilidad sobre sus bienes.

Procuraduría General de la República entrega títulos en Ciudad Sandino

"Gracias al gobierno que ha hecho posible que hoy yo tenga este título en mis manos y por que el siempre apoya a los más pobres y que Dios le de más sabiduría a nuestro comandante, para que siga gobernando a este país y ahora con este título puedo decir esta casa es mí", dijo Maritza Escobar, beneficiada.

"Pasé muchos años esperando este momento y me siento con una gran bendición y gracias a nuestro presidente que hoy me da este beneficio y que mi casa que la he venido construyendo con mucho sacrificio ya nadie me puede sacar de aquí, es la mejor y gran bendición que yo estoy recibiendo al igual mi familia", indico Luis Antonio Brenes, beneficiado.

"Gracias a Dios por este gran regalo que nos están adelantando y nuestro presidente por este gran beneficio que me están dando, a pesar de la crisis que estamos viviendo no se detiene el gobierno para cumplirnos de entregarnos nuestros títulos, yo felicito a nuestro presidente que siempre ha demostrado preocupación por nosotros el pueblo", manifestó María García, beneficiada con título de propiedad.

Este jueves se entregaran 78 documentos en este populoso sector del municipio de Ciudad Sandino.

"El día de mañana igual vamos a entregar títulos en este mismo sector, esta previsto entregar 378 entre títulos y solvencias en saludo al día de las madres nicaragüenses, ya que este titulo les brinda paz y tranquilidad y el gobierno les garantiza sin ningún costo hasta su inscripción", aseveró Marlon Cuaresma, técnico de la PGR

A nivel nacional se entregaran 2,500 títulos de propiedad como parte de la restitución de derechos de las familias, con esta entrega se cierra la quinta jornada en lo que va del año 2020.