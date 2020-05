El acoso por noticias falsas no se detiene en San Rafael del Sur

La indiferencia y falta de solidaridad en este momento de dolor, hoy mantiene a una familia aislada / Fotografía: Helen Suárez/TN8

Luego del sensible fallecimiento del señor Mario Jiménez, originario de la comunidad El Chilamatillo en el municipio de San Rafael del Sur, su familia ha sido víctima de la apatía, discriminación y desinformación de algunas personas, siendo señalados y relacionados falsamente con el COVID-19.

La mañana de este miércoles la señora María Gonzáles, cansada de tantas mentiras sobre las causas del fallecimiento de su esposo relató lo sucedido.

El hecho

"Mi esposo murió el día sábado debido a un infarto, él me llama que tiene dolor en el pecho y cuando vengo a la casa veo que él está bien fatigado, lo trasladamos al hospital Roberto Huembes, ahora la gente anda divulgando que el murió de esta pandemia y que nosotros como su familia estamos infectados pero eso no es así, mi esposo padecía de la presión y ésta predisposición médica le causó un paro cardíaco", dijo Gonzáles.

Luego del fallecimiento del señor Mario Jiménez, su familia ha sido víctima de la apatía / Helen Suárez-TN8

La indiferencia y falta de solidaridad de algunas personas en este momento de dolor, hoy mantiene a esta familia aislada, causando perjuicios psicológicos y económicos.

"Nosotros tenemos una pequeña pulpería la cual ahora no vendo nada debido a las falsas noticias, por favor que estas personas no nos sigan lastimando con estas falsedades, las personas creen que nosotros estamos enfermos. Ya nadie quiere acercarse por temor a contagiarse, pero yo quiero aclarar que esto es falso, nosotros no estamos enfermos y si decidimos no velar a mi esposo fue para evitar aglomeración de personas como medida de protección. Cuando me entregan a mi esposo me informan que es opcional si quiero velarlo, pero mis hijastros y sus hermanos me dicen que no lo velemos como protocolo de prevención pero no porque él se haya contagiado de esta enfermedad", agregó la viuda.

Te puede interesar: Madriz: Continúan desmintiendo noticias falsas en medio del dolor

También algunos vecinos se han visto afectados por la propagación de información falsa y mal intencionada, a lo que aseguran que no son portadores del COVID-19.