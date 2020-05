Entregan títulos de propiedad a más familias de Ciudad Sandino

Estas adjudicaciones se realizan mensual y a nivel nacional / Fotografía: Shirley Rizo-TN8

La Procuraduría General de la República por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, continuó este miércoles con la entrega de títulos a familias de Villa La Concha en Ciudad Sandino, municipio de Managua.

"Vamos a entregar 78 documentos a igual entrega de protagonistas, entre solvencia y título, nosotros como Procuraduría le llevamos el título hasta sus casas, garantizando a los nicaragüenses esa seguridad jurídica, esa tranquilidad de vivir en paz, y poder hacer cualquier mejora sin ninguna preocupación" dijo Marlon Cuaresma, técnico de la Procuraduría General de la República.

"También le acompañamos en el proceso de registro para que ellos culminen esto, se les explica para que ellos igual de manera gratuita vayan a catastro y obtengan su certificado catastral. Una vez obtenido pasan a Registro Central Managua para culminar el proceso de inscripción", continuó.

En ocasión al mes de la madre, será un total de 2 mil 500 títulos los que serán entregados / Shirley Rizo-TN8

En la PGR se continúa atendiendo, recibiendo a las personas que quieran solicitar su título, solo tiene que seguir los siguientes pasos:

"Los trámites se mantienen, y es que la gente habite en el lugar, que demuestre la posesión del lote, que tenga un servicio de agua o luz, y sino, con su cédula comprobamos la ocupación del lote, se hace una inspección de seguimiento para llenar todos los requisitos para emitir un título ante una solvencia" explicó Cuaresma.

Seguros de su propiedad

Las personas beneficiadas dicen que esta entrega de títulos los hace sentir seguros de su propiedad / Shirley Rizo-TN8

Las personas beneficiadas dicen que esta entrega de títulos los hace sentir seguros de su propiedad, y que nadie los podrá despojar de su terreno, así mismo, estas personas también han sido beneficiadas con entrega de viviendas.

"Estamos agradecidos porque tenemos una casa digna y no andamos posando, esto me permite una fijación más de ser propietaria, que no nos van a venir a sacar, y agradecer al comandante y a la compañera Rosario Murillo por darnos un apoyo más a todas las personas", mencionó Lisseth Pérez, beneficiada.

"Este es un sueño esperado después de 9 años de vivir en este lugar, lo miramos como un sueño imposible, quiero darle gracias a Dios primeramente y a nuestro gran gobierno que de no ser por ellos no fuese posible este proceso de titulación, ningún gobierno en la historia de Nicaragua ha sido tan ejecutado en la reivindicación de derechos" expresó Karla Torres Callejas, otra de las beneficiadas.

Estas adjudicaciones se realizan mensual y a nivel nacional, está vez, en ocasión al mes de mayo que se celebra a la madre será un total de 2 mil 500 títulos los que serán entregados.