PGR entregó 72 nuevos títulos de propiedad en Ciudad Sandino

Foto: Familia de Ciudad Sandino recibiendo el documento legal del título de propiedad / TN8

La Procuraduría General de la República, PGR, desarrolló este martes la segunda jornada de entrega de títulos de propiedad en el municipio Ciudad Sandino, otorgando 72 documentos en Villa La Concha 1.

En el mes de las madres nicaragüenses el Gobierno otorgará 378 títulos de propiedad a las familias que habitan en ese municipio de Managua, y se hará efectiva la entrega durante la presente semana.

"Me siento, ya casi con ganas de llorar porque imagínense es una gran bendición. Teníamos como 15 años de estar en proceso de las casas que también fue beneficiada y le agradezco también al Comandante, a la señora Rosario Murillo por esta bendición", indicó Genoveva Juárez, habitante de Villa La Concha 1.

"Estoy muy agradecida, primeramente, con Dios por darle sabiduría y un buen corazón a nuestro comandante Daniel Ortega y funcionarios de Gobierno, a la compañera Rosario por darle esa sabiduría a favor de los pobres. Yo le pido siempre al Comandante que siga siendo el ejemplo; como David contra Goliat, pero siempre a favor de los pobres", expresó muy emocionado el señor Domingo Andrés Blanco, quien habita en su vivienda junto a su esposa, dos nietos y cuatro hijos, a quienes ya les asignó una parte de la parcela para construir sus viviendas.

Viviendas aseguradas

"Le agradezco mucho, primero a Dios, que nos hayan dado este título de propiedad y al Comandante, a la compañera Rosario por seguir cumpliendo los deseos de todas las familias nicaragüenses. Muchas gracias porque ya tengo mi título de propiedad y mi vivienda ya está asegurada", manifestó Eduardo Paguaga.

Durante mayo serán entregados 2 mil 500 títulos a nivel nacional y las familias recibirán, además del documento, el acompañamiento para concluir el proceso de legalización, cumpliendo con requisitos que deben presentarse de manera personal ante las autoridades.

"Se les acompaña también en lo que es el proceso final de la legalización, en lo que es la inscripción del título. En Catastro la gente no paga y en el Registro, igual, los beneficiarios no pagan absolutamente nada. Se les orienta a las familias que se acercan a las oficinas de la Procuraduría General de la República para aquellas familias que todavía no tienen un título de propiedad", explicó Marlon Cuaresma, técnico de la PGR.