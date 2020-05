Barrios mejor preparados contra el dengue a través de la fumigación

Foto: Labores de fumigación que hacen brigadistas del MINSA en el barrio José Dolores Estrada / TN8

A diario, los brigadistas del Ministerio de Salud realizan labores de lucha antiepidémica en los barrios y comunidades de Managua para proteger a las familias del dengue, chikungunya y zika.

Tras la lluvia de este domingo por la noche, en el barrio José Dolores Estrada, serían fumigadas 600 viviendas para lograr matar el zancudo adulto que es el responsable de transmitir las enfermedades como el dengue, el cual es mortal.

"Ya iniciaron las primeras lluvias y es importante no obviar que el dengue día a día está en cada uno de nuestros hogares. El mosquito aedes aegypti cada día está en cada uno de nuestros hogares y tenemos que combatirlo con las medidas higiénico sanitarias. No solamente es importante la fumigación sino también eliminar las criaderos, mantener la casa limpia, eliminar todos los charcos, para que así las familias no nos enfermemos del dengue", dijo la doctora María Eugenia Guerrero, directora del Centro de Salud Silvia Ferrufino.

Fumigación, importante medida de prevención

Las familias reconocen la importancia de permitir las labores de fumigación, pues es necesario complementar las medidas de prevención con esta labor que se realiza de forma gratuita a diario en barrio y comunidades de todo el país.

"Es importante permitir la fumigación porque nos evitamos los mosquitos, ya sabemos el problema que tenemos ahorita de salud y si nos agarra un dengue o una malaria, puede ser fatal. La fumigación es importante y han estado pasando una vez por semana", expresó la señora Flor Rayo.

"Una manera de evitar los zancudos, de defendernos. Aquí pasan casi semanal haciendo las fumigaciones, el BTI lo pasan aplicando y pasan también dando recomendaciones acerca del cuido para prevenir todas esas enfermedades. Aquí para prevenir el zancudo pasamos limpiando, dándole vuelta a todos los trastes para que no haya ningún traste con agua, aquí pasamos limpiando con clorito, con gas", comentó la señora Indiana López.

El dengue es una enfermedad mortal y por eso es importante prevenirla, al igual que el zika que causa deformidad en los niños y chikungunya que deja discapacidad.