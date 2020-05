Familias del barrio Gertrudis Arias pasan de la tierra al asfalto

Foto: Acto por el mejoramiento vial en el barrio Gertrudis Arias, en Managua / TN8

La Alcaldía de Managua realizó la inauguración de un proyecto de mejoramiento vial en el barrio Gertrudis Arias del Distrito VI de Managua.

De la tierra al asfalto pasaron familias de este sector de la capital, mejorando sus condiciones de vida a través de este proyecto que consistió en la construcción de una vía de 8 cuadras, que contribuyen a unir los Distritos VI y VII de Managua.

"Esta calle ha sido un gran alivio para toda la población del 31 de Diciembre y del Gertrudis Arias, porque aquí con la primera lluvia ya quedaba intransitable, no sólo por el lodo, sino las grandes cuencas que se hacían porque por aquí pasaba una corriente que ya se desvió y el trabajo está magnífico", dijo el poblador Roberto Rivas Guatemala.

"En esta calle nosotros hemos sido beneficiadas más de 500 familias que ya no vamos a sufrir por el polvo, ya no vamos a sufrir por algún accidente que se había suscitado desgraciadamente y ahora en el invierno nos sentimos más tranquilas porque ya no vamos a tener el problema del lodo o mojarnos por la falta de acceso de los taxis, incluso las caponeras ya van a pasar con mucha facilidad", comentó la joven Adriana Ocampo.

Beneficio a las familias

Con esta obra se beneficia directamente a 5 mil familias que habitan en este sector y estas ocho cuadras se suman a las 28 calles mejoradas que se han realizado en los últimos 5 años en este barrio de Managua.

"Es un corredor vial que viene a disminuir el tráfico vehicular y hacerlo más fluido, más ágil sobre todo y esto viene a dinamizar la economía y mejorar las condiciones de vida de las familias, por ejemplo la salud, porque hay menos polvo, en el invierno menos lodo, por lo tanto viene a mejorar enormemente la salud", expresó la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

"Nuestro Gobierno le sigue cumpliendo a las familias, sigue mejorando condiciones de vida y queremos mencionar que además de andar inaugurando estos proyectos acompañados por las familias, andamos también acompañados de hermanos que andan desinfectando los barrios. Aprovechamos la visita que hacemos a los barrios para hacer la dinámica de andar desinfectando las viviendas de las familias", puntualizó.

La inversión de esta obra fue de poco menos de 3 millones y medio de córdobas. Con la misma se está contribuyendo a alcanzar las 737 cuadras de Calles para el Pueblo previstas a realizar en este 2020.