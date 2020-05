Bono productivo impulsa a pequeños comerciantes de la carne de cerdo

Foto: TN8

Propietarios de granja La Guadalupana, ubicada en Los Brasiles del municipio Mateare, han experimentado el éxito por la excelente administración del bono productivo.

Don Ricardo García es un pequeño emprendedor que desde hace 12 años se dedica a la matanza y comercialización de la carne de cerdo.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional les brindó una oportunidad de mejorar la economía familiar y ellos la convirtieron en un exitoso y sostenible negocio.

“A finales del 2007 me dieron el bono y de ahí arranque yo porque me gustó. La primera chancha me parió 12 cerdos, vendí cuatro y dejé ocho. De ahí dejé las reproductoras y me fui creciendo con ese mismo bono. Gracias a Dios y al Gobierno recibo el bono de alimento para los cerdos, me dan la leche para los pequeños y el concentrado para los grandes, eso me ayuda muchísimo”, expresó.

Hoy la granja cuenta más de 40 cerdos en crianza.

Foto: El bono productivo ha sido una forma de impulsar la granja porcina La Guadalupana / TN8

“Tenemos 45 cerdos, en esta semana van a parir seis chanchas, por cada una nace un promedio de 10 cerdos para tener un total de 110 cerdos. La chancha al mes le quitas los cerdos y a los cinco días se aluna y como ahí está el barraco ahí no más lo salta. La chancha la primera vez dilata tres meses y tres semanas para parir, el segundo parto dilata tres meses entonces significa que en el año me pare cuatro meses”, comentó.

Sacrificar un cerdo produce 230 libras de carne de posta, aparte el hueso, chicharrón, la pepena y la cabeza.

“Un ejemplo, si viene usted y me dice ven dame ese chancho, lo quiero destazado y el chicharrón. Entonces se le mata, se le destaza la carne esto es lomo, posta, este es aguja, este es lomo de adentro, la paleta, la pierna y el chicharrón si lo quiere que le saquemos el rebane o si me dice déjemelo así carnudo, se lo dejamos y así se va”, añadió.

Esfuerzos recompensados

Este es un negocio familiar que en el transcurso de los años ha venido creciendo.

“A medida que pasa el tiempo con el tema del coronavirus, nosotros gracias a Dios vamos avanzando y si hay encargos inmediatamente matamos y tomamos todas las medidas de higiene con las normas que explica el Ministerio de Salud”, finalizó.

La granja La Guadalupana cuenta con cerdos de la raza Topi, los cuales también se venden por encargos.