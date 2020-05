Alcaldía de San Rafael del Sur continúa llevando cambios a comunidades

Foto: TN8

La tarde de este jueves, la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur inauguró una obra más de infraestructura vial en el sector conocido como El Granero.

De esta manera se continúa transformando y cambiando todo el municipio, avanzando en rutas de progreso.

Noel Cerda Méndez, alcalde de esta localidad manifestó que estos proyectos se realizan gracias a las transferencias del Gobierno Central que preside el Comandante Daniel Ortega, los cuales son de mucha ayuda para que las obras no se detengan.

Se inauguró obra más de infraestructura vial en en el sector conocido como El Granero, San Rafael del Sur

“Con la inauguración de hoy (jueves), estamos complementando todo lo que es el adoquinado en este barrio y esto es parte de lo que venimos impulsando a lo largo y ancho de nuestro municipio, llevando este tipo de proyectos que generan mejores condiciones para los pobladores en lo que es infraestructura vial”, indicó el funcionario.

Con este proyecto se garantiza el desarrollo, bienestar y seguridad de las familias que a partir de hoy transitan en condiciones más dignas.

Lee también: Reconoce a hombres y mujeres que aportan al desarrollo en San Rafael del Sur

Luz Carranza, habitante de este sector recibe este proyecto con gran satisfacción al sentirse doblemente beneficiada.

Inauguran infraestructura vial en en el sector conocido como El Granero, San Rafael del Sur

“Está bien esta calle, bonita, está bien hecha y viene a embellecer nuestro barrio, yo me siento feliz porque tanto mi vivienda, como el local donde hago mis tortillas para ofrecer, ahora tienen una nueva imagen y mis clientes ya no tendrán problema en venir a comprar, porque con este adoquinado ya no hay problema a la hora de transitar por aquí”, añadió Luz Carranza.

Un sueño hecho realidad, un proyecto que viene a satisfacer la necesidad de circular en calles limpias y seguras.

Inauguran infraestructura vial en en el sector conocido como El Granero, San Rafael del Sur

“Durante las lluvias teníamos que pasar con nuestros niños chineados porque era demasiado lodo, era terrible este lado pero ahora gracias a Dios está muy lindo y ahora ellos (niños), podrán jugar en condiciones más seguras”, dijo Ingrid García, habitante.