Campeonato de motovelocidad promueve la recreación sana

La Alcaldía de Managua realizó el Campeonato Nacional de Motovelocidad 2020 en la Pista Extrema del Paseo Xolotlán.

150 corredores que incluyen a mujeres participaron de todas partes del país en 16 categorías.

"Bueno esperamos tener una mañana de mucha adrenalina deportiva y sobre todo que los competidores puedan disfrutar de las mejores condiciones de esta pista del Xolotlán, tomando las medidas necesarias hemos considerados que los pilotos, pues también tienen derechos a demostrar sus habilidades", expresó Noel González, Director de Deporte de la Alcaldía de Managua.

"Vamos estar acá con todas las recomendaciones necesarias, están los bomberos, el MINSA y los competidores han estado con esa constante información de todas las medidas a tomar que ha dado el gobierno para evitar el contagio del COVID 19¨, indicó González.

Con esta iniciativa, se consolida el deporte y los competidores demuestran sus habilidades que disfruta el público en un ambiente de paz y tranquilidad.

¨Agradeciendo a la Alcaldía de Managua por la elaboración de la pista, y dando la oportunidad del gobierno de podernos divertir sanamente, podemos disfrutar todos los jóvenes y en familia, de Jinotega andamos 17 disfrutando de este evento¨, mencionó Jaime Salguera, Presidente Organizador de carrera en Jinotega.

¨Muy bonita la pista que hizo el gobierno, para el evento y para los muchachos que quieren distraerse que no anden en las calles, que para eso está la pista, para que no anden haciendo show en la calle, ni causen accidente¨, detalló Edwin Bermudez, participante de Matagalpa.

¨Pues la participación es muy importante, más la de nosotros los jóvenes pues no están ayudando para que no andemos en vicio, aprendamos del deporte y la invitación está para que los jóvenes vengan no anden corriendo en carreras ilegales¨, dijo Yunielka Montenegro, participante de Mateare.

FENIMOTO en coordinación con la Alcaldía de Managua organizaron el evento, que contó con todas las medidas de seguridad.