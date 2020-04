Alta participación de estudiantes en reanudación de clases

Foto: TN8

A nivel nacional, tras el receso de Semana Santa, se reanudaron las clases de primaria y secundaria a distancia en el campo.

Pensando en un mejor futuro, niños y jóvenes de las zonas rurales del país, se reintegraron a sus aulas de clases. En su primer día, se destaca el protocolo de higiene que realizan para la prevención del coronavirus.

Reanudación de clases después de receso de Semana Santa

"Siempre las recomendaciones del lavado de manos de manera correcta, la forma de cómo hacerlo, las veces que deben hacerlo, esto es de manera permanente, el distanciamiento entre cada estudiante y también la reafirmación de los contenidos y reforzamiento escolar en cada una de las disciplinas", mantuvo Ericka de la Cruz, Delegada del MINED en el distrito 3 de Managua.



"Tenemos por lo menos el 90% de asistencia en el colegio, los muchachos vinieron con mucho entusiasmo, todos los sábados están viniendo alegre, ahorita estamos en periodo de pruebas, las clases siguen normal, los estudiantes se están lavando constantemente las manos, ellos están tomando las medidas que deben tomar", enfatizó el profesor Norman Moreira del Colegio Miguel Larreynaga

La reanudación de clases contempla el reforzamiento y la actualización escolar.

"Me siento alegre de estar aquí en la escuela, recibiendo clases con mi compañeros, mis maestros, me hacía mucha falta venir a estudiar, estamos recibiendo sistemático de lengua y literatura, yo tomo las medidas que me dice el maestro, la distancia de mis compañeros, me lavo las manos cada 20 minutos", agregó la estudiante Keysa Dávila.

"Hacía falta estudiar, y el poner en práctica todo lo que debemos hacer, estamos tomando las medidas que nos dice el director, los maestros , y es de lavarse las manos frecuentemente, no tocarnos la nariz, los ojos, la boca con las manos sucias al momento de estornudar, si presentamos fiebre, tos, taparnos con la parte izquierda de nuestro codo", mencionó Sinaí Rivera, estudiante.

Reanudación de clases después de receso de Semana Santa

"Me siento bien porque seguimos en pie con los estudios, ya que son muy útil para uno, estoy feliz porque no han cerrado los colegios", destacó Alex López, Estudiante.

"Se realiza este proceso cada hora, se están lavando las manos, que son 20 segundos en la lavada, los estudiantes están acatando estas recomendaciones", dijo el profesor, Everth Marenco.

La asistencia de los estudiantes superó el 92%, en el colegio, Miguel Larreynaga de la comunidad de Pochocuape.