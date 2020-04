Brigadistas siguen llevando mensaje preventivo ante el coronavirus

Foto: Brigadista dando mensaje preventivo ante el coronavirus/TN8

Brigadistas de la salud junto a la red comunitaria del barrio Francisco Aguilar, del distrito VI de Managua, realizaron visita casa a casa para llevar el mensaje de prevención a las familias nicaragüenses ante el coronavirus.

“Me parece perfecto, muy bien el trabajo que andan realizando, me han dicho que debemos tomar medidas, hay que practicar bien el lavado de mano, mantener la higiene desde el más pequeño hasta el más grande y estar bien informados de cómo avanza este virus”, precisó Eldrin Ramírez, una de las pobladoras.

Con esta acción se han venido uniendo esfuerzos para evitar la propagación del coronavirus en Nicaragua, explicando sobre la importancia de tomar medidas de higiene como el lavado de manos, entre otras.

“Bien explicado el lavado de manos, limpiar con alcohol gel la superficie de los objetos que tocamos, de los muebles, tener mucho cuidado para evitar el contagio del coronavirus, nosotros hemos estado practicando acá en la familia, cuando venimos de la calle practicar el lavado de manos, aplicamos alcohol, usamos mascarilla”, manifestó Patricia Jarquín, otra de las pobladoras que recibió a las brigadistas de la salud.

Te puede interesar: Nicaragua espera crecimiento de producción con promoción de agricultura familiar

Estas visitas casa a casa instruyen con detalle los siete pasos del correcto lavado de manos.

“Estamos haciendo todas las recomendaciones que nos han brindado por nuestra salud y agradecemos a nuestro presidente porque manda a visitarte casa en casa, aquí me dieron un folleto para que no se me olviden las recomendaciones y aplicarlas bien al momento de realizar mi oficio de cuidar a los niños, cuidar también a todos los integrantes de la familia”, expresó Guillermina Novoa.