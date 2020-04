Familias de comarca Gracias a Dios reciben atención en feria de salud

Foto: Atención dental se brinda en las clínicas móviles que tiene el MINSA en distintos barrios y comarcas de Managua / TN8

Una brigada médica del Ministerio de Salud desarrolla este miércoles una feria de atención especializada en la comarca Gracias a Dios, en el Distrito I de Managua, donde las familias son atendidas en la clínica móvil instalada muy cerca de los hogares.

Al menos 200 familias viven en las 125 viviendas de esta comarca que recibe al personal del MINSA al menos una vez al mes.

"Nosotros pertenecemos al centro de salud Roberto Herrera que es del Distrito I, estamos a cargo de todos los puestos de distrito y ahorita estamos en comarca Gracias a Dios dando atención en medicina general, medicina pediátrica, odontología, se están realizando ultrasonidos y se están realizando Papanicolau", explicó el Dr. Tino López, responsable de la brigada.

"Nos han enviado prédicas de la puerta de nuestros hogares, hasta aquí las vacunas, la atención y entrega de medicamento gratis, cumpliendo las normas de lavarse las manos", expresó Raúl Torrente, habitante de la comarca.

Atención hasta el hogar

El acercamiento de los servicios médicos básicos y especializados es provechoso para los miembros de la familia que por falta de tiempo y, en algunas ocasiones, facilidad para movilizarse, no pueden asistir a los puestos o centros de salud.

#Nicaragua | Brigada médica del MINSA desarrolla Feria de Salud en la comarca Gracias a Dios, en el Distrito I de Managua, acercando la atención especializada a las familias. pic.twitter.com/aRUySuhFF5 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) April 22, 2020

"A veces no podemos ir hasta los centros de salud y aquí, pues, nos atienden bien a los adultos y a los niños. Vine porque el niño anda con un poquito de gripe y a como está la situación, la enfermedad, vengo a que me lo examinen muy bien", manifestó Elena Vílchez.

"Nos mandan los médicos y eso es lo mejor que no nos olviden. Me dan las pastillas del azúcar y estamos satisfechos", aseguró Hilda Ochoa, habitante de la comarca.

Permanente tarea preventiva

Las autoridades de la salud, a través de los brigadistas que se dirigen a los barrios y comarcas para atender a las familias, están llevando mensajes de prevención sobre las enfermedades más comunes en nuestro país, como el dengue.

"Recordarles que no hay que bajar la guardia con el dengue, recordemos que acabamos de pasar una epidemia de dengue y no hay que bajar la guardia; recordar que hay que tirar todos los recipientes con agua que no sirvan y que estén en la casa y procurar que no hayan zancudos", enfatizó el Dr. López.

Por otra parte las clínicas móviles han sido reequipadas, esta ocasión con lavamanos para el uso de pacientes y médicos, cumpliendo así con brindar los servicios de salud y recibirlos de manera segura.