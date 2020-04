20 pacientes fueron beneficiados con jornada quirúrgica de cataratas

Foto: TN8

En el Centro Nacional de Oftalmología se llevó a cabo una jornada quirúrgica, realizada con el objetivo de disminuir la lista de espera quirúrgica y para ésto, cada fin de semana se ejecutará esta acción.

Los beneficiando fueron 20 personas de los diferentes sectores de Nicaragua, siendo atendidos en especiales los adultos mayores que tienen cataratas en sus ojos.

"Estamos realizando 20 cirugías con la técnica de facoemulsificación, una técnica moderna donde la inversión es un poco mayor, porque los materiales de reposición periódica son más elevados que la técnica convencional, pero hay una disposición de nuestro gobierno de brindar con calidad todo lo que nosotros hacemos, en todas nuestras unidades de salud", mencionó la directora del centro, Francisca Rivas.

"A veces lo que atrasa es que el paciente se nos descompense, porque son personas mayores de 50 años, que padecen de algún padecimiento crónico, pero si está estable se opera rápidamente, de manera oportuna y que pueda integrarse a su vida de manera normal", recalcó Rivas.

Una operación de este tipo puede costar entre $1.500 a $2 mil dólares, pero gracias al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, se realizan totalmente gratis.

Los pacientes expresan que esto es muy importante, que se ejecute, y dan total validez que las personas están siendo beneficiadas con los proyectos de salud que se brindan al servicio de la población.

"Es importante, nosotros somos de León, y no es que no haya capacidad, es que es tanta la gente que se llega a ver a los hospitales, esta jornada nos beneficia, aunque sean 20, pero son 20 familias las beneficiadas y que se esperan que salgan bien, ahora tenemos este semejante hospital que nos da buenos beneficios, y se da todos los días porque yo he estado viniendo y todos los días hay gente que se opera y nosotros los que estamos aquí, lo podemos comprobar", afirmó doña María Christina Sánchez.