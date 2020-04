Paquetes alimenticios a madres de héroes y mártires del Distrito II de Managua

Foto: TN8

28 madres de héroes y mártires recibieron este martes paquetes alimenticios por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Juventud Sandinista.

El recorrido se llevó a cabo en los barrios Cuba, Rubén Darío y Francisco Morazán, del Distrito II de Managua.

Palabras de las protagonistas

Luisa Amanda Gaitán de 83 años fue beneficiada con el paquete alimenticio, quien mostró su agradecimiento al Gobierno central. "Me siento muy orgullosa con Dios y nuestro Comandante que siempre se acuerda de nosotras las madres", afirmó.

"Este paquete es una gran bendición el que nosotros recibimos con mucho amor del mismo modo que nos envía nuestro Comandante", manifestó Luz del Carmen García, madre de héroe y mártir.

"Yo no me quejo de nuestro Gobierno, es muy generoso en enviarnos nuestros paquetes, ya nos ayuda en nuestra casa, la comidita que es sagrada. Siempre vienen los muchachos a darnos por ser madres de esos hijos valientes que dieron su vida y hoy no hemos sido olvidadas", indicó Angela Zeledón, beneficiada.

Los paquetes contienen arroz, frijoles, azúcar, café, pinolillo y espagueti.

"Es parte de la restitucion de derechos que estas madres se merecen por esos hijos que dieron mucho por esta país y además reciben atención médica, que vienen los médicos a tratarles cualquier padecimiento que tengan, gracias a la gestión de nuestro Gobierno sandinista que se preocupa y vela por la estabilidad de estas madres de héroes y mártires", dijo Iliana Hernández, coordinadora del territorio número uno del Distrito II de la capital.

El recorrido de entrega de paquetes solidarios también se realizará durante los próximos días en los otros distritos de Managua, llevando este beneficio a estas mujeres tan importantes para la historia de este país.