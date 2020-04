Clínica móvil atiende con calidad a familias en el barrio Dinamarca

Foto: TN8

Cada vez son más médicos que se suman a la labor de atender a las familias nicaragüenses a través de las ferias de la salud, esta vez la clínica móvil llegó al barrio Dinamarca ubicado en el Distrito II de Managua.

La doctora Cristian Contreras, del centro de salud Francisco Morazán, comentó este martes sobre las atenciones que se les brinda a las familias, además de los medicamentos y exámenes de ultrasonidos pélvicos.

"La atención que se está brindado es atención médica pediátrica y general, de igual manera se están realizando ultrasonidos, Papanicolaou y atención bucal y básicamente estamos dando los medicamentos de manera gratuita a los pacientes que están viniendo el día de hoy a esta clínica móvil", afirmó Contreras.

Las jornadas se realizan cada dos meses con la finalidad de seguir salvaguardando la salud de los pobladores.

Lavado de manos

Además la doctora Contreras hizo énfasis que cada una de las clínicas móviles se les ha instalado un sistema de agua potable para que cada una de las personas que pasan consultas se laven las manos.

"Es muy importante el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos, a todos nuestros pacientes se los recomendamos ante la situación que está ocurriendo en el mundo por la pandemia del coronavirus", indicó la directora del centro de salud Francisco Morazán.

Por su parte los pobladores del sector aplauden esta labor que realiza el Gobierno de Nicaragua de llevarles la atención médica hasta la comodidad de sus hogares.

"Me parecen fantásticas estas jornadas que realiza el buen Gobierno de Nicaragua ya que como todo ser humano debemos ver nuestra salud. Yo soy paciente crónica y agradezco que me den todo el medicamento que yo necesito como mi insulina y mis pastillas para la presión", expresó Idania Cruz, habitante.

"Hay una muy buena atención, ya que antes estas jornadas no se veían antes con otros gobiernos que no se preocupaban. Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de pagar un médico privado, pero con estas brigadas obtenemos todo de manera gratuita", afirmó Doña Isabela Acosta, pobladora.

"Como secretario político hacemos la petición que nos envíen una clínica móvil para la atención de nuestro barrio y es muy importante que la población aproveche estas oportunidades de hacerse sus chequeos en tiempo y forma", manifestó Carlos Alberto Hernández, secretario político del barrio Dinamarca.

El Ministerio de la Salud (MINSA) en conjunto con el buen Gobierno de Nicaragua está ubicando de manera aleatoria estos centros móviles en diferentes puntos, con el fin de llegar a todos los rincones de nuestro país y así detectar enfermedades y tratarlas a tiempo.