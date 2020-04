Mercado Israel Lewites con precios estables y abastecido tras Semana Santa

Foto: TN8

Los granos básicos en Nicaragua se encuentran con precio estable en la semana posterior a los días santos. De igual forma, las verduras y frutas de la temporada están accesibles para las familias en los mercados populares de la capital.

“Los precios amanecieron accesibles para el consumidor: lo que es el plátano se mantiene en 4 por 20 córdobas, tenemos una bolsa de 50 jocotes a 20 córdobas, tenemos la naranja en 40 córdobas la docena que es el mismo precio que se ha estado dando desde antes de Semana Santa. La sandía grande cuesta 80 córdobas y la mediana se está dando en 50”, dijo la comerciante de frutas y verduras, María Gloria Martínez.

Lee también: MEFCCA promueve la economía familiar en el Parque de Ferias

“Todos los perecederos gracias a Dios entraron normalmente: la lechuga se mantiene, el repollo se mantiene, la zanahoria se mantiene, la cebolla se mantiene en su precio, la chiltoma se mantiene, el tomate bajó gracias a Dios después de que había subido un poco”, agregó.

Carnes

En los mercados se observan tramos con suficiente abastecimiento e incluso promociones para las familias, que continúan llegando con seguridad a comprar pollo, carne de cerdo y la res en sus diferentes variedades.

“Lo que es el pollo estamos en promoción, lo que es la pechuga con ala a 37, lo que es pierna con muslo a 32, lo que es el muslo y ala a 38 y el cono en promoción a 36 córdobas: hay chincaca, hay menudo”, detalló el joven comerciante Josué Jiménez.

“La res está en 80, 76 hasta en 70 córdobas podés encontrar los cortes. También tenes todo lo que es cerdo, costilla, posta, lomo. Aquí puede venir toda la familia, atendemos hasta las 6 de la tarde y siempre con precios estables aquí”, añadió.

Pescados

El Israel Lewites es famoso porque ahí llegan productos frescos de las playas cercanas a la capital, los cuales se ofertan a la población con los mismos precios de la semana pasada por su alta demanda en estos días.

“Los precios siempre se mantienen: estamos hablando que el pargo rojo de plato de servicio está a 140 la libra, el blanco está a 100 y el filete se mantiene a lo mismo de 80 ó 90 córdobas la libra. Los camarones siempre están estables los precios porque hay de 120, de 150 y el más grande que vale 220 para empanizar”, destacó el comerciante Jean Hernández.

“Gracias a Dios esta Semana Santa estuvo buenísima se podría decir, lleno totalmente, la gente no tuvo miedo con lo que se rumora, y estuvo lleno gracias a Dios, se vendió bastante, no se puede decir que no, y los precios continúan y ya la próxima semana se espera que empiecen a bajar”, puntualizó.

Los familias pueden acudir con seguridad y tranquilidad a los centros de comercio popular, donde hay precios estables, suficiente abastecimiento y seguridad ciudadana.