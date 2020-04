Familias disfrutan la Feria de la Cuaresma en el Parque de Ferias

Foto: TN8

Muy concurrido lució este fin de semana el Parque Nacional de Ferias, ubicado en el Memorial Sandino de Managua, donde se realizó la Feria de la Cuaresma.

Lea más: Tipitapa elige a la Chica Verano 2020

Cereales y Dulces Sara Victoria es uno de los emprendimientos que participa cada fin de semana en el Parque Nacional de Ferias. Este pequeño negocio nació hace 9 años, ya que Zeneyda Obando quiso emprender al finalizar sus estudios universitarios.

"Nuestros maestros nos decían que había que emprender nuestro propio negocio y como estudié marketing y publicidad me surgió la idea de hacer cereales y dulces, aprendí de una anciana que murió hace como 13 años", dijo la joven emprendedora.

El almíbar tradicional que hacía la abuelita, con todas las frutas de la temporada es lo que elabora Zeneyda, así como distintos cereales que se ofrecen cada fin de semana en este espacio de promoción para pequeños negocios.

"Estoy ofreciendo lo que es el pinolillo, tiste, linaza molida, tenemos el cacao pelado en grano, el cacao en pasta para fresco, tenemos lo que es la cebada, pinol blanco, pinol cereal y semilla de jícaro", detalló.

En las terrazas del Parque de Ferias muchas familias visitaron a los emprendedores. Estos pequeños negocios agradecen tener la oportunidad de ofertar sus productos, avanzar y hasta tener publicidad para darse a conocer.

"El trabajo no se puede detener porque Nicaragua no es un país pobre, porque no somos pobres, pobres son los que no pueden trabajar y están en su casa ahorita escondidos en la oscuridad, yo no, tengo que estar en la luz y yo trabajo diario", puntualizó Zeneyda, en relación a que a pesar de la amenaza del coronavirus, asegura que no debe paralizarse el país.

Los emprendedores aseguran que toman medidas como el lavado de manos y uso de alcohol gel, para garantizar la salud de las familias que acuden en busca de sus dulces y cereales.