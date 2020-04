Familias de El Timal, Tipitapa, reciben títulos de propiedad

Foto: TN8

La mañana de este jueves 2 de abril en el auditorio de la alcaldía municipal de Tipitapa las autoridades de dicha institución y la Procuraduría General de la República de Nicaragua, PGR, entregaron 150 títulos de propiedad al mismo número de familias, dueños de lotes del asentamiento Lidia Saavedra, ubicado en el cuadrante 175 de El Timal, Tipitapa.

Este es el resultado de la Revolución Popular Sandinista, a quienes se les restituye el derecho a estas familias. El título de propiedad les da seguridad jurídica, manifestó él alcalde de Tipitapa, César Vázquez Valle.

Agregó que el mundo sufre por el COVID-19 en Nicaragua, el sistema de salud está atento y vigilante ante cualquier caso que se presente, como buenos nicaragüenses tenemos que acatar todas las orientaciones del Ministerio de Salud, en cada hogar las familias tienen que poner en práctica las medidas preventivas entre la más importante el lavado de manos.

Protagonistas

Ebert Chavarria recibió su título de propiedad, quien dijo sentirse muy alegre y seguro que nadie lo va a sacar de la propiedad donde vive con toda su familia. También manifestó su agradecimiento al Gobierno central por el valioso apoyo.

"Gracias a Dios y al Gobierno hoy cuento con el título de mi propiedad y esto me da seguridad que nadie me va sacar de mi terreno", expresó, agregando que hizo el llamado a los nicaragüenses a no perder la fe en Dios y en el Gobierno sandinista que a nivel nacional trabaja en la restitución de derechos.

Sayda Magaña, procuradora auxiliar de la PGR, manifestó que el 60 por ciento de los protagonistas son mujeres, madres solteras, cabezas de familia y con ésta entrega de títulos de propiedad cumplen al pie de la letra las orientaciones del comandante Daniel Ortega.

Este viernes 3 de abril en el mismo lugar entregarán otros 150 títulos de propiedad a familias del mismo asentamiento.