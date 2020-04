Centro Tecnológico de Managua recibe taller de higiene

Foto: TN8

El Instituto Tecnológico Nacional en continuación de sus clases toma las debidas medidas de protección en los diferentes centros tecnológicos para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, los estudiantes del han recibido charlas y todo lo necesario para que estén informados todo acerca de este virus.

Esto es parte de las actividades que han realizado como prácticas de higiene de cara a la salud, haciendo que a los jóvenes de Managua se les haga una costumbre estas medidas y puedan protegerse a sí mismos y a la vez a su familia.

"Vamos a hacer concursos de lavado de manos, vamos a tener como jurado a doctores del MINSA, y de esta manera vamos a estimular a los muchachos a que aprendan. Se les va a entregar pequeños estímulos, de cara a sensibilizarlos, concientizarlos a toda la comunidad estudiantil, a cuidarse", explicó Yamileth Marenco, subdirectora técnica docente del centro tecnológico Comandante Hugo Chávez.

Enfoque en la salud

Este centro cuenta con 1 mil 500 alumnos de los turnos matutino, vespertino y sabatino, lo que hace que las autoridades dispusieran de más lavamanos y jabón líquido.

"La principal medida de prevención es el lavado de manos; después de ir al baño, antes de comer, al llegar a nuestro hogar, mantener limpias nuestras áreas como manillas de puertas, escritorios, no compartir utensilios personales y si presentamos algún síntoma acudir a nuestro centro de salud. Me parece muy bien porque es una manera de que podamos evitar esta enfermedad", dijo Xóchitl Valerín, estudiante de diseño, corte y confecciones.

La práctica de higiene se realiza con el fin de que padres de familias y los mismos estudiantes se sientan seguros.

"Bueno me parece muy bien lo que hace el Gobierno ya que nos ayuda a tomar las medidas de enfrentar el COVID-19. En la entrada del centro nos pusieron lavamanos con jabón líquido, que nos pareció muy bien ya que yo vengo del bus y voy a lavarme las manos. Me da bastante seguridad, mi mamá me dijo que no viniera a clases, pero le digo que no, si tomo las medidas necesarias puedo ir donde sea", destacó Carlos Salazar, estudiante del Tecnológico Nacional.