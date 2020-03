Galardonan a artistas en el 201 Aniv. de la Leal Villa Santiago de Managua

Foto: TN8

La alcaldía de Managua llevó a cabo una sesión especial en el marco del 201 aniversario de ser elevada "Leal villa de Santiago de Managua", en esta actividad también se condecoraron a 28 artistas del país.

"Vamos a estar entregándole un reconocimiento por su aporte a la cultura de nuestro país en esta sesión, honrando y recordando el 201 aniversario de la ley Vía de Managua 1819- 2020", dijo Reina Rueda, alcaldesa de Managua.

Rueda también destacó que estos hermanos y hermanas han venido aportando al desarrollo de la cultura de Nicaragua por medio de las diferentes áreas, como es el la danza, la música, el teatro, la pintura, que son orgullo nicaragüense.

Esta actividad empezó con las palabras del vicealcalde, Enrique Armas, donde destacó el trabajo de los artistas, Elvin Obando, Maria Mercedes Grijalva, Ada Ortiz, Ricardo Morales, José Javier Tercero, Alfonso Ximenez, Leonel Serrato, Roberto Aguirre, entre otros que forman parte de los 28 galardonados y que agradecen este reconocimiento de parte del gobierno a través de la alcaldía de Managua.

"Como artista me siento muy contento, muy orgulloso de saber que la alcaldía y este gobierno reconocen esa labor intensa de los artistas nicaragüenses, es algo que nos motiva mucho la verdad, yo trabajando específicamente en la danza folclórica,en el ballet clásico, me motiva mucho y motiva por supuesto a mis estudiantes", expresó el artista William Herrera, que se ha dedicado 35 años al arte.

Entre interpretaciones musicales, danzas, exhibición de cuadros, los artistas disfrutaron del reconocimiento junto a las familias que visitaron el paseo Xolotlan, donde se llevó a cabo este homenaje.

"Me siento muy agradecida y super orgullosa de que la alcaldía de Managua se ha acordado de todos nosotros los artistas, muchas veces me desanimaron y me decían que iba a fracasar, pero ahora tengo más de 30 años cantando y le digo a los jóvenes que sigan sus sueños, que sean artistas de la mano de una carrera también", mencionó Keyla Rodríguez, cantante nicaragüense.