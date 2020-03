Red comunitaria y brigadistas hacen frente al Coronavirus en Managua

Foto: TN8

Los brigadistas de salud y red comunitaria del distrito Vl de Managua, realizaron visita casa a casa para brindar a la población nicaragüense medidas de prevención ante el Covid-19.

A nivel nacional se está desarrollando esta acción para compartir información sobre las medidas preventivas para enfrentar el coronavirus, situación que está afectando a nivel mundial.

Te puede interesar: Presidente de la Asamblea llama a actuar con responsabilidad ante coronavirus

“Este trabajo que andan haciendo lo valoro. Muy bonito y valioso, porque ningún gobierno se preocupa porque nadie este contaminado con esta enfermedad. Este Gobierno si lo ha hecho, se ha preocupado. Ha mandado casa a casa, hay médicos ya especializados, hay gente de la salud preparada para atender a los pacientes”, expresó Doña Guillermina Rivera, pobladora de este sector de Managua.

En Villa Miguel Gutiérrez, los pobladores señalaron que han estado acatando todas las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud que va desde el lavado constante de manos, hasta la aplicación de alcohol para desinfectar manos y objetos, y así evitar esta enfermedad respiratoria.

“Le interesamos a nuestro Gobierno. Nunca hemos tenido un gobierno como el de Daniel Ortega. En Nicaragua son dos casos positivos los que hay confirmados y gracias a Dios están controlados y no corremos peligro como en otros países. Por eso debemos de estar bien informados, tomar nuestras medidas de higiene y cuidar al más vulnerable. Yo no estoy asustado aquí no ha pasado en comparación a Italia. Aquí nomas en Costa Rica, Guatemala y nosotros nada, ¿Por qué?. Por nuestro sistema único de salud”, manifestó el poblador Manuel Salvador Reyes.

Mantener la calma

Además, la población hizo el llamado a las familias a no dejarse engañar con noticias y llamaron a guardar la calma.

“Yo lo que le digo a la población aquí en Nicaragua es que tenga calma, que no confíen en las redes sociales que esa es una de las grandes equivocaciones. Un ejemplo de esto; es que hay gente que dijo que hoy el virus iba entrar de lleno y eso es falso. Hay que tener calma, seguir los pasos que dice el Gobierno y seguir adelante”, precisó el poblador Carlos Mendieta.

Los brigadistas entregaron cartillas, donde explican seis medidas preventivas fundamentales que se deben de realizar para evitar las infecciones respiratorias.