Estudiantes de turno vespertino conocen cómo prevenir el coronavirus

Foto: TN8

En el turno vespertino, trabajadores del MINSA y de la comunidad organizada continuaron la jornada de visitas a colegios para brindar información y recomendaciones ante el coronavirus.

El llamado a la calma y a informarse por medios responsables fue el mensaje que llevaron los brigadistas de salud a la comunidad educativa del Colegio Tomás Borge del Distrito 6 de Managua.

"Debemos estar bien informados para no provocar histeria entre los estudiantes, porque sabemos que los hábitos y buenas prácticas son necesarias para tener una buena educación preventiva ante esta situación mundial, porque no es solo en nuestro país, es a nivel mundial, por lo tanto, debemos estar bien informados para no caer primero en depresión y para no provocar otro tipo de situaciones que pueden ser incontrolables dentro de los hogares, más en los jóvenes", dijo la directora del centro, Xiomara Flores.

Informados en todo momento

Los estudiantes consideran que es necesario estar bien informados sobre cómo prevenir el COVID-19, por lo cual toman sus medidas, pero continúan realizando sus actividades con normalidad.

"Podemos informar a nuestras familias y no caer en la desinformación y no estar perdiendo clases para que podamos salir bien en nuestras notas y no perdemos el año escolar. Si caemos en la desestabilización que están haciendo, nosotros nos vamos a meter en pánico y vamos a seguir perdiendo clases y podemos hasta perder el año escolar", expresó la estudiante Emily Araica, estudiante de noveno grado.

"El tema de los fake news o esa guerra que anda en las redes sociales de andar manipulando con noticias falsas es lo que realmente está causando daño. La verdad es que la pandemia aquí en Nicaragua no ha entrado como tal, esos casos que fueron confirmados son de gente que vino desde fuera; aquí en el país las cosas están normal, todo mundo está trabajando, todo mundo está realizando las cosas que tiene que hacer, el pueblo necesita trabajar, emprender", refirió Oscar Díaz, secretario político del Distrito 6.2.

La labor fue realizada con el acompañamiento de la Policía Nacional en este centro educativo, el cual tiene una matrícula de casi 900 estudiantes en sus diferentes modalidades.