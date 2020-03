Brigadistas visitan barrios de Managua para llevar mensaje de prevención

Foto: TN8

Este domingo se realizó una jornada de sensibilización, llevando un mensaje de prevención a los habitantes de barrios de Managua, como lo fueron Las Torres, Hilario Sánchez y barrio Oswaldo Manzanares.

"Se están visitando más de 17 barrios por la mañana y tenemos programados más de 10 barrios por la tarde, sin tomar en cuenta el total de barrios que ayer se visitaron, como Distrito 4; estamos totalmente capacitados en el 100% de las instituciones, escuelas, barrios e incluso en las iglesias, hemos andado capacitado de cara a la prevención de este virus nuevo", afirmó Katherin Alanza, directora del centro de salud Francisco Buitrago.

Los brigadistas fueron casa a casa visitando a las familias con el objetivo de que acaten las medidas necesarias para evitar el contagio de este virus y la propagación del mismo.

"Yo les agradezco mucho que están con este proyecto, porque si hemos aprendido a lavar las manos a los niños con gel antibacterial, con jabón y abundante agua", dijo Eveling Barriento, madre de familia.

"Nosotros vivimos aquí pero estamos sobre la jugada, ahorita estoy aquí porque no hay iglesia sino a esta hora no estoy los domingos, porque estoy en la iglesia, es bueno seguir los consejos que nos están dando por eso no hemos ido", adujo Mariam Guzmán, pobladora.

En Nicaragua el Ministerio de Salud está monitoreando muy de cerca la situación del COVID-19 en el mundo y siempre están en constante capacitación a personal médico para que sepan afrontar cualquier caso ya sea positivo o sospechoso.

Hasta el día de hoy el Ministerio de Salud reporta dos casos positivos de este virus por lo que el equipo periodístico de TN8 hace el llamado a la población a ser precavidos y acatar las medidas de higiene necesarias.