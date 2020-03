Desinfectan buses de la terminal del Mercado Mayoreo

Foto: TN8

Ante los dos casos confirmados de coronavirus en el país, la terminal de buses del mercado Mayoreo, COTRAN Rigoberto Cabezas ha implementado una medida de prevención que garantiza la higiene al pasajero.

Lea más: Inauguran proyecto de electrificación en la comunidad El Brasil, Tipitapa

Se trata de una intensa fumigación a los buses que trasladarán a los pasajeros que viajan a los departamentos del lado norte y de la Región Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS).

"Yo creo que es algo positivo que estén realizando desinfección de parte del gobierno, esto garantiza la seguridad al pasajero, a nosotros los conductores y a todos los que montamos en esta unidad de bus", mencionó Julio Cesar Loaisiga, conductor de la ruta Managua-Matagalpa.

Hoy es el segundo día que están aplicando esta medida de higiene, desinfectando a más de 60 buses por día.

"Estamos aplicando un desinfectante para las manos, para que las personas cuando se agarren de los buses, de los tuvo metálicos tengan un contacto limpio e higiénico. Esto es para que las personas que vienen y van a diferentes departamentos se sientan tranquilas de que ya todo está desinfectado y así evitar el coronavirus", explicó Yader Altamirano, fumigador.

Los pasajeros valoraron de muy buena esta acción como medida de higiene que ha orientado el Ministerio de Salud.

"Me parece muy bien lo que están haciendo, es una medida de seguridad que puede funcionar y los pasajeros, así como yo, somos los beneficiados en esta medida que verdaderamente vale la pena. Me dirijo hacia la Dalia y me siento más tranquilo porque el bus ya está desinfectado por cualquier cosa y nosotros también debemos de mantener la higiene, lavarnos constantemente las manos, no tocarnos la cara con las manos sucias y cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros hijos", dijo el pasajero Darwin Martínez.