Salud visual, prioridad del Gobierno Sandinista en Nicaragua

Una de las políticas publicas del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, abarca 100 por ciento el sector salud, donde se implementan estrategias que buscan el bienestar de las familias.

"Es la segunda vez que me atienden, ya me operé el primer ojo, el izquierdo, aquí mismo, hace tres meses, todo bien gracias a Dios, hay buena atención aquí, todo esto es caro, pero aquí es gratis, ha hecho una gran obra el gobierno, le digo a la gente que padece de cataratas que busquen a los doctores porque es buena la atención", mencionó Ivan Martínez, habitante de Nueva Vida.

"Ya es la segunda vez que vengo, me van a operar el izquierdo, pues me he sentido bien gracias a Dios, y bien agradecida por los doctores, por todo lo que ha hecho el presidente por nosotros, que todo ha llegado por Dios, que es el que los manda a ellos, los guía para dar esta asistencia porque yo no miraba, yo estaba casi a ciegas, a mi me ayudaban para caminar pero gracias al señor y al presidente que nos ha ayudado con esto", afirmó Juana Dominga Cerda, habitante de Carazo, San José de Masatepe.

"Aquí en el Centro Oftalmológico Sandino, tenemos programado 20 cirugías de cataratas, son pacientes ciegos de cataratas, que se van a realizar cirugía que consiste en extraer el cristalino viejo, opaco y se coloca un lente intraocular, con esto el paciente corrige su visión y se reintegra la sociedad de manera definitiva, la mayoría son adultos mayores. Esta jornada se está realizando dos veces al mes con un promedio de 20 a 30 cirugías cada sábado, cada vez son mas la necesidades, principalmente aquellos pacientes que no tienen como costear una cirugía de gran magnitud, que corresponde una cirugía de catarata", explicó la doctora Miurel Calero, coordinadora del Centro Oftalmológico Sandino, en el municipio de Ciudad Sandino.