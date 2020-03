Realizan multitudinaria caminata en solidaridad a la epidemia coronavirus

Foto: TN8

Una multitudinaria caminata en solidaridad ante la epidemia del Coronavirus, COVID-19, se realizó bajo el lema "Amor en tiempos del COVID-19", esto con el objetivo de que las comarcas, barrios, comunidades y toda Nicaragua se una en el cuido de cada nicaragüense para evitar la propagación de esta pandemia.

"A nosotros no nos detiene nada ni nadie, no habrá fuerza ni técnica humana que detenga las buenas acciones del gobierno popular sandinista, todos los sábados estoy, nunca fallo, nada me lo impide, ni las condiciones físicas, ni circunstanciales", dijo Ignacio Trejos, quien participó en la caminata.

Es muy importante que la población nicaragüense este unida en paz y porvenir ante esta situación que el mundo está viviendo, y es uno de los objetivos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

"Aquí una vez más exigiendo la paz, exigiendo la condición de una nueva Nicaragua en donde todos seamos hermanos en un solo puño, por el triunfo de noviembre del 2021, todos en una lucha por la paz, en una lucha por la hermandad, estamos entre hermanos", expresó Edwin Castro, Diputado del FSLN.

#AHORA| #Nicaragua| Nicaragua se une a la multitudinaria caminata en solidaridad ante la epidemia del Coronavirus.



¡Amor en tiempos del #Covid19!



#SomosHermanosCariñoPazYVida pic.twitter.com/3IObKrkP80 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 14, 2020

En esta caminata también estuvieron presentes diversas instituciones, en especial del Ministerio de Salud, propagando a todos los presentes la importancia de acatar las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha establecido para el manejo de esta pandemia que ha producido el Coronavirus, COVID-19.

"En primer lugar Nicaragua respalda la solidaridad con el apoyo total que le damos todos los trabajadores de la salud a todos los países porque somos hermanos, tenemos que estar unidos siempre en todos los aspectos, el Ministerio de Salud sacó sus carrozas en representación y apoyo a la lucha contra el coronavirus, primero Dios mediante aquí en Nicaragua no va a entrar ese virus", destacó Mayra Zelaya, del MINSA Central.