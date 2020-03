Familias de Batahola Sur contentas con la llegada de la clínica móvil

Foto: TN8

El Ministerio de Salud continúa llevando hasta los barrios de Managua las clínicas móviles, en las que se atienden a las familias de escasos recursos económicos. Este martes la clínica móvil llegó hasta Batahola Sur, ubicado en el Distrito II de la capital.

Médicos y enfermeras brindan consultas totalmente gratis a adultos y niños, además se les brinda el tratamiento requerido para recuperar la salud.

Las atenciones brindadas son medicina general, pediatría, ginecología, ultrasonidos, pruebas de VIH, medicina natural y odontología.

"Es muy buena esta acción que nos brinda el Gobierno de Nicaragua que está pendiente de nuestra salud, de nuestro bienestar y lo mejor que aquí nos beneficiamos con todos los medicamentos que nos dan y la atención es muy buena", dijo Paola López.

"Yo vine con mi nieta que amaneció un poco malita y ya no iré hasta el centro de salud, ya aquí me la vio el médico. Muy bueno, que hasta me dieron el medicamento totalmente gratis y eso no se veía en otros gobiernos solo el del presidente Daniel Ortega que se preocupa por su pueblo", manifestó Digna Zerpas.

Atención para los hogares nicaragüenses

La directora del centro de salud Francisco Morazán, la doctora Christian Contreras, aseguró que las clínicas móviles todos los días visitan los diferentes barrios y comunidades de Managua.

El objetivo fundamental que las familias nicaragüenses reciban de manera oportuna sus consultas médicas y el tratamiento que se les recete.

Las estrategias de las clínicas móviles es parte del modelo de salud comunitario que impulsa el Gobierno sandinista. Esta también se refleja con jornadas de fumigación, quirúrgicas, inversión en centros de salud, casas maternas o en hospitales, entre otros ejes de trabajo que año con año se desarrollan por el bienestar del pueblo.