Familias disfrutan de los espacios de recreación en Managua

Provenientes de diferentes sectores de Managua, cientos disfrutaron hoy domingo por la tarde de los espacios de recreación que fortalecen la unidad y la convivencia entre el principal núcleo de la sociedad, la familia.

El Puerto Salvador Allende, el paseo de Los Estudiantes, el Paseo Xolotlán, el Parque Luis Alfonso Velásquez son los lugares más concurridos por las familias al caer la tarde.

También la niñez está disfrutando del nuevo parque de trampolines que se ubica contiguo al polideportivo Alexis Argüello; el valor es de 10 córdobas y podrán saltar en más de una docena de plataformas.

También en la Avenida de Bolívar a Chávez se puede notar la presencia de las familias en el Tiangue Hugo Chávez, La Casona del Café, la Hormiga de Oro, la Plaza de la Revolución y la Plaza de la Fe.

"Vine con mi papá, con mis hermanos, me parece divertido, estamos disfrutando, estamos desde temprano y no me quiero ir", opinó la adolescente Ana López.

"Los domingos son para disfrutar en familia, es un día que todos los trabajadores pasamos ameno con los hijos, darles un tiempo a nuestros hijos, a nuestras esposas, para la recreación, eso es importante, qué mejor que estos lugares, que estos parques hermosos, que se diviertan, así nos relajamos del trabajo, disfrutando ameno y para que tenemos paz, libertad, eso es lo más importante", sostuvo Róger Molina, quien visitó el parque Luis Alfonso Velásquez.

"Me parece bien, gracias, esto es parte de los derechos que tienen los niños, me parece accesible, para que los niños disfruten, gracias a las autoridades que están trabajando por la recreación. Yo vengo de Ciudad Sandino, ando con mis nietos", sostuvo María Campos.