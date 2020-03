Visitantes encantados con las bellezas del Puerto Salvador Allende

Foto: TN8

El Puerto Salvador Allende en Managua, Nicaragua, es considerado uno de los principales sitios turísticos que tiene la capital y es el lugar donde más familias lo visitan por las diversas atracciones que cuenta.

Una de esas tantas atracciones es un bus que presta los servicios de turismo desde ese sitio y recorre unos dos kilómetros por la vieja Managua, mostrando a las familias más bellezas de la ciudad.

Te recomendamos: Realizan primer campeonato de remo y canotaje en balneario de Xiloá

"Es un paseo turístico, es algo innovador, algo que gracias a las oportunidades que da el gobierno de Nicaragua, ahora atendemos a las familias, visitamos los lugares históricos, hacemos cuatro vueltas cada noche y cobramos 50 córdobas para los adultos y 20 córdobas para los niños", destacó Jorge Clavens, guía turístico.

"Compartiendo el trabajo con los nicaragüenses, es una oportunidad de esparcimiento, diversión para las familias y estamos muy contentos de poder darles alternativas a las personas que visitan el Puerto Salvador Allende", manifestó Idania López, inversionista cubana.

Quienes llegan de paseo al sitio turístico de Managua afirman que lo hacen para salir de la rutina, mucho trabajo o bien mucho estudio. Las familias se divierten en un ambiente de paz y tranquilidad y sobre todo la seguridad que ofrece el Puerto Salvador Allende.

"Me vine con toda mi familia, tenía años de no visitar el sitio, me acuerdo que antes era muy feo, a como está ahorita todo me gusta, yo venía desde niña, no se podía ni respirar por las cosas feas que se miraban, y ahora veo que es una belleza, me he tomado fotos en los jardines, he dado muchos paseos, nosotros venimos de la colonia Máximo Jerez en Managua", expresó Luisa Pineda.

El Puerto Salvador Allende está ubicado en las costas del lago Xolotlán.