Centros recreativos de Managua reciben a la niñez con alegría

Foto: Jimmy Altamirano.

En Managua existen centros turísticos en los cuales la niñez puede refrescarse en alegría y tranquilidad a bajo costo.

El Parque Acuático del Paseo Xolotlán es un lugar barato, seguro y bonito para el disfrute de niños y niñas.

"Vengo con mis sobrino tas, yo vivo aquí cerca, pero las niñas son de Estelí y cuando vienen el traigo para disfrutar porque es muy limpio y está seguro", dijo la señora Francisca Moreno.

"Está es una de las buenas y bellas obras que ha tenido nuestro Gobierno. Es restitución de derechos para los niños porque antes solo con dinero te podías ir a meter a un lugar así privado", expresó el esteliano Pedro Moreno.

Los fines de semana abre sus puertas desde las 9 de la mañana para que los niños se refresque en sus aguas poco profundas y limpias.

"Nosotros venimos de Masaya y nos gustó venir aquí porque es muy bonito y estamos en familia", comentó el jovencito Bernardo Murillo.

"Es bonito porque hay casas, ríos, culebras, barcos y aviones. Es muy bonito", valoró el niño Julio Córdoba.

El Centro turístico Xilonem es otro lugar predilecto de las familias que buscan espacios de recreación bonitos, seguros ya costo accesible. Se ubica en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya.

"Estamos aquí disfrutando con la familia, queremos refrescarnos y disfrutar. Es un lugar sano de esparcimiento familiar. Vine con nietos sobrinos, sobrinas y somos de Managua", destacó el señor Evert Morales.

"Vine con mi familia, mis hijos y unos vecinos. Me gusta venir porque me gusta el ambiente, es bonito, me encanta y nos estamos refrescando de estos calores con este sol", refirió la joven Karla García.

"Venimos semanalmente porque nos entretiene y pasamos bastante tiempo aquí, nos gusta, vine con mi mamá y mis hermanos", puntualizó la niña Victoria Rivera.