Niñez nicaragüense rinde homenaje a Sandino con taller de pintura

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, además de promover los valores y talento en los niños y niñas en el taller infantil de pintura, realizado todos los sábados en el Palacio Nacional de la Cultura, promueve el interés entre los pequeños sobre historia de Nicaragua.

"La historia es importante para conocer a nuestro país, hay que conocer la historia para conocer a nuestros héroes y el arte es importante también porque es una forma de expresión y así él se expresa. Mi hijo tiene 5 años. Él dibuja bastante en la casa", dijo Tania Castillo, madre de familia.

"Los niños y niñas están rindiendo un homenaje al General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, el objetivo es que ellos realmente se apropien de nuestra historia y qué es la historia de Sandino y que sepan realmente quién era el General, pero de un pisto de vista que ellos sepan que el General es un luchador antiimperialista y cuál fue el legado que él nos dejó, sobre todo luchar por nuestra soberanía y defender nuestra patria", explicó Ediluz Tellería Lanuza, responsable de los talleres sabatinos del Instituto Nacional de la Cultura.

Este proyecto nació con la nueva Revolución, se abrió este tipo de talleres para sectores vulnerables, que todo sea gratuito, para promover los valores y talento culturales, pero también educar a los niños de manera histórica y cultura.

"Sandino fue un héroe de la patria, defendió a su país para que no fuera esclavizado, cada año lo hago, pero este año me gustó más como me quedó. Pensé cómo Sandino defendió nuestra patria, por eso me gusta más", dijo, Azucena Blanco, protagonista del taller infantil en el Palacio Nacional de la Cultura.