Estudiantes de Managua participan en trivias para conmemorar a Sandino

Como parte del 86 aniversario del tránsito a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, en el colegio público San Sebastián en Managua, se realizó una trivia sobre su historia.

Participaron estudiantes del colegio Ramírez Goyena, la cual consistía en contestar preguntas relacionadas a la vida y lucha del héroe nacional.

José Espinoza Solano, estudiante del colegio San Sebastián, dijo que "es una oportunidad de conocer más de la historia nicaragüense, de lo que se ha sufrido y lo que se ha superado. Nosotros respondimos preguntas relacionadas a nuestro héroe, cuándo nació, cuándo falleció, cuáles fueron sus logros y otras preguntas".

Por su parte el estudiante Walter Alexander Quezada, representante del colegio Ramírez Goyena, destacó que con anticipación ellos se prepararon para responder cada una de las preguntas que elaboró el jurado calificador compuesto por docentes.

"Nos esforzamos en conocer más a fondo de la historia de Sandino, y venimos a dar lo mejor, todos los estudiantes deben de conocer la historia del General Augusto C. Sandino, porque si no conocemos la historia, no sabemos de donde venimos", dijo Quezada.

Sobre el General Sandino

El General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, nació un 18 de mayo de 1835 en Niquinohomo, Masaya, y desde temprana edad decidió dejar a su familia para dirigirse a las montañas de Las Segovias, lugar donde luchó en contra de las injusticias sociales que se daban en ese tiempo.

A su corta edad, fue ejemplo de defensor de la patria, luchó contra el intervencionismo yankee, con principios revolucionarios y valentía se enfrentó a los "Lacayos" y a los gringos que explotaban y asesinaban a la clase proletaria.

El profesor del colegio San Sebastián, Manuel Bonilla, explicó que la lucha de Sandino debe ser recogida por los jóvenes, ya que el héroe nacional dejó muchos principios como la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

"Con lo que Sandino deja como ejemplo a seguir, el amor a la patria, y la valentía que lo llevó a enfrentar al enemigo grande y fuerte, y los jóvenes deben de saber qué es Sandino, quién inicia la estrategia de guerrillas, retomadas en todas las revoluciones de Latinoamérica", refirió Bonilla.

Sandino fue asesinado un 21 de febrero de 1934, por lo que se cumplen 86 años del inicio de una lucha de los pueblos.