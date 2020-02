Brindan detalles sobre rescate a menor en pozo de San Rafael del Sur

Foto: TN8

Después del accidente de este jueves en una vivienda de San Rafael del Sur, cuando un menor de edad se encontraba jugando en el patio y cayó a un pozo que no estaba sellado de forma segura, autoridades brindaron detalles de la labor de rescate.

El cuerpo de bomberos municipal detalló sobre el trabajo de rescate que realizaron con éxito.

“Bastaron tres minutos para nosotros llegar al lugar, llevando el equipo de rescate, se procedió a utilizar un arnés ya que el pozo tenía una profundidad de 20 metros, dentro del cual eran tres metros de agua. Cuando llegamos el abuelo paterno ya se encontraba dentro del pozo resguardando al niño. Procedimos a complementar el apoyo para poder extraer al niño del pozo de forma segura", dijo el Sargento Mayor Daudy Estrada, responsable de la delegación de bomberos de San Rafael del Sur, Z-11.

"Gracias a Dios todo salió bien, le dimos atención pre-hospitalaria antes de hacer el traslado, solo presentaba golpes en su cuerpo, todo fue un éxito”, enfatizó Estrada.

La institución de atención a emergencias hace un llamado a los padres de familia y a la vez, brinda recomendaciones para evitar accidentes que terminen en tragedia.

Recomendaciones

“Debemos estar pendientes de nuestros niños, este tipo de lugares como pozos, sumideros, letrinas, debemos asegurarlos bien, inculcarle a los niños dónde está prohibido acceder y como padres tener la responsabilidad de ponerles más atención, ya que a los niños les gusta explorar, con estos fuertes vientos también un árbol puede colapsar", dijo Estrada.

"Nuestros niños están expuestos a muchos peligros tanto fuera de la vivienda como dentro, tener cuidado con los fósforos, no dejarlos al alcance del menor, no dejar conectados teléfonos, no permitir que los niños conecten o desconecten un aparato eléctrico, mantener las llaves del tanque de gas cerrada; más que todo concientizar al pequeño sobre los riesgos que pueden pasar porque es mejor prevenir antes que lamentar", concluyó.