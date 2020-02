Caminata en Managua por campaña contra las drogas y adicciones

Foto: TN8

La comunidad educativa de Nicaragua caminó por las principales avenidas del Distrito II de Managua, para compartir el mensaje de prevención y aportar a la lucha permanente contra las drogas.

“Hoy estamos lanzando de manera oficial, en coordinación con el Ministerio de Educación y las instituciones, es la campaña: Mi vida Sin drogas, Paz y Porvenir. Esta es una demostración del interés de combatir las drogas y combatir todas aquellas adicciones que crean problemas en la convivencia en la familia", manifestó el miércoles el comisionado mayor Alejandro Ruiz, jefe del Distrito II de la Policía Nacional.

Lee también: Plan "Mi vida sin Drogas, Paz y Porvenir" se ejecutará en Bluefields

"Nosotros estamos integrados en este esfuerzo y damos también charlas en los colegios sobre la adicciones en contra de la droga, en la búsqueda de la convivencia familiar y también en el fortalecimiento sobre lo que tiene que ver con valores para fortalecer a los jóvenes y que tengan un gran futuro”, agregó Ruiz.

Colegios se suman a la campaña

"Esta es una pequeña representación de estudiantes de los diferentes colegios que nosotros tenemos en el distrito, estamos acompañados por el Ministerio de la Familia, la Policía Nacional, los maestros, los padres de familia, directores, asesores pedagógicos; tenemos también a familias de barrios aledaños diciendo sí a la vida y no a las drogas", valoró Esmeralda Martínez, delegada del Distrito II del sistema público de educación.

"Para nosotros es de mucha importancia que los muchachos y los jóvenes le tomen importancia real a la vida, que no se gasten consumiendo cosas que no deben de consumir, sino que procuren ellos tanto para su familia invertir su tiempo en cosas productivas, en el deporte, en el estudio para que su vida no se vaya a un vacío. A partir de este momento estamos sumándonos a esta campaña y desde las escuelas vamos a estar brindando charlas a estudiantes para evitar problemas de consumo”, concluyó Martínez.