Entregan más de 40 títulos de propiedad a familias de Ciudad Sandino

Este lunes la Procuraduría General de la República por mandato del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional realizó la entrega de 47 títulos de propiedad, como parte de los 5 mil que serán entregadas a nivel nacional.

“Estoy alegrísima como que si me he sacado la lotería, porque hoy tengo lo mío propio y aquí nadie me va a venir a sacar ni a mí ni a mi familia, nadie va a decirme eso no es suyo sino por orden del comandante Daniel, presidente, me ha restituido mis derechos y es el que nos ha ayudado en todo", comentó la señora Pastora de la Concepción Mendoza, quien recibió su título de propiedad.

"En mis 43 años que tengo de vivir aquí nunca nadie había pavimentado las calles, hasta ahora se miran las mejorías en este sector y todo gracias al Gobierno de él y que Dios le dé mucha salud para que siga en el poder y nosotros el pueblo sigamos teniendo beneficio con este buen Gobierno”, afirmó Mendoza.

Documentación legal

La Juventud Sandinista junto a la PGR también entregaron 10 solvencias en diferentes zonas del municipio Ciudad Sandino.

“Yo le agradezco al presidente Daniel Ortega, verdad, porque nos está dando este apoyo y también a la vicepresidenta Rosario Murillo que en el 2008 ellos me dieron título de propiedad y ahora me están dando mi escritura. Gracias a Dios, mi familia y yo estamos seguras con este documento”, expresó doña Cándida Rosa Figueroa.

Con mucha alegría las familias recibieron su título, ya que este beneficio les viene a dar seguridad y una escritura legalizada.

“Tengo más de 30 años de vivir aquí y hasta hoy tengo y puedo decir mi casita, que ya nadie me va a sacar, tengo mi título gracias al esfuerzo de nuestra Revolución de nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra”, añadió la señora Manuela del Carmen Zapata, quien también recibió su título de propiedad.

Por su parte Marlon Cuaresma, técnico de la Procuraduría General de la República, indicó que “siempre llevando alegría en la restitución de derechos que se merece cada ciudadano que habita estos barrios que por años habían sido olvidados y que hoy están teniendo un beneficio totalmente gratuito y en la puerta de su casa”, precisó.