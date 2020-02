Clínicas móviles de Managua atienden el barrio Jorge Casally

Foto: TN8

Las especialidades médicas del sistema público de salud en Nicaragua llegaron al barrio Jorge Casally, en el Distrito III de Managua, para atender a cientos de familias de la zona.

“Está muy bien porque hay veces que la gente no puede caminar y esto está bien recibido, muy buena atención. Se le agradece a los que enviaron esta clínica, yo vine porque tengo catarro, me duele el pecho, me van hacer un ultrasonido. Voy satisfecha con la consulta, muy bien atendida”, dijo la paciente Elida Gutiérrez.

Lee también: Más de 51 mil consultas en jornadas de salud en Nicaragua

“Tenemos medicina general, que más que todo es el servicio integral de atención al adulto mayor, a la niñez y a las mujeres embarazadas. Tenemos lo que es el área de odontología, tenemos lo que es el área de ginecología", explicó la doctora Keyling Aguilar, en representación del Ministerio de Salud.

"También andamos al auxiliar de enfermería que se encarga de lo que son las vacunas y tenemos lo que es la licenciada en enfermería, qué es la que está al otro lado haciendo lo que son los Papanicolaou, en lo que es el cuido de la mujer. Tratamos de andar en estas brigadas lo más completo que se puede”, continuó Aguilar.

Atención directa a quién lo necesita

“Nosotros de esta manera seguimos con el modelo comunitario, a cómo se implementó desde hace varios años, que nos dice lo importante que es la salud, debe de ir hacia el paciente y no el paciente que debe de ir buscar la salud. Entonces lo que se hace es cumplir con ese modelo porque aunque hay puestos en estos barrios, se trata de ir a las familias a como dicen los pacientes. Muchos de ellos no pueden caminar, no pueden dejar sola la casa, entonces tratamos de venir a la comunidad para dar una atención integral al paciente”, reafirmó la doctora Aguilar.