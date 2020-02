Niños de primaria reciben libros de ingles en San Rafael del Sur

Foto: TN8.

Dotar de habilidades y conocimientos en otro idioma, es el objetivo principal del Gobierno Sandinista que implementa a través del Ministerio de Educación (MINED), una nueva ruta educativa como lo es el inglés, que esta nueva generación sea bilingüe.

“De las 21 rutas educativas que estamos poniendo en práctica en cada centro educativo, desde el 2018 tenemos la disciplina de inglés la cual es muy importante porque es la segunda lengua y a los niños les gusta mucho, ellos están encantados por aprenden a través de juegos, dinámicas con diferentes actividades”, dijo Betania Méndez, Directora del Centro Escolar Público Ricardo Morales Avilés.

Para agilizar y fortalecer el proceso de aprendizaje, los niños de primer a tercer grado reciben libros de inglés y logran aprender con clases dinámicas e ilustrativas

“A mí me encanta estudiar y aprender a hablar inglés porque es bueno, me gusta como da clase la maestra y me gustan los libros que nos mandó el Presidente Daniel y la Compañera Rosario están muy bonitos", expresó el niño Naum Bejarano.

Para la niña Britany Cárdenas, la materia de inglés es su preferida ya que juegan y cantan, lo cual le llama mucho la atención porque la divierte junto a sus compañeritos de clases.

“Me gusta mucho esta clase porque nuestra maestra es la mejor, porque nos enseña y nos divertimos mucho, he aprendido a decir los números y algunas palabras", añadió.

Esta nueva metodología de enseñanza viene a brindar una herramienta más a los niños en su formación académica.

“Como docentes de inglés utilizamos distintas estrategias entre ellos juegos, imágenes, música, creamos diferentes escenarios para que los niños estén motivados en el proceso de aprendizaje, la idea de esta asignatura es que los niños una vez egresados de primaria y secundaria manejen el inglés como su segundo idioma", destacó Elena Conrrado, docente de inglés.