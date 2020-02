Más de 10 mil paquetes escolares llegarán a manos de estudiantes de Tipitapa

Foto: TN8



La mañana de este domingo 2 de febrero, autoridades del Ministerio de Educación, padres de familias, directores de colegios y miembros la Federación de Estudiantes de Secundaria con mucha alegría recibieron más de 10 mil paquetes escolares que envió el presidente de Nicaragua para que sean entregados a los estudiantes de los colegios públicos del municipio de Tipitapa.

La delegada del Ministerio de Educación Ruth Delgado, en sus declaraciones manifestó que recibieron este beneficio los estudiantes de escasos recursos económicos que estudian primaria, primaria regular, primaria multigrado, secundaria en el campo.

"Estos paquetes a los padres de familias les viene a mortiguar los gastos para el regreso a clases", añadió Delgado.

Los paquetes contienen todo los útiles escolares que un estudiante necesita para asistir a una escuela, las mochilas son de diferentes colores, verdes, rosadas, amarillas y azul.

El traslado y descargue de los camiones se realizó en coordinación con la Policía Nacional.

Gabriel Sandino, director del Instituto Nacional de Tipitapa, dijo que estos son los resultados de la Revolución Sandinistas y que sólo un gobierno que promueve y conoce la necesidad de la gente hace este noble gesto para que ningún niño de toda Nicaragua se quede en casa y no pueda decir, no voy porque no tengo mochila, cuadernos, ni lápiz.

Las mochilas serán distribuida en los 125 colegios públicos de todo el municipio de Tipitapa, llegarán a las manos de los estudiantes este próximo seis de febrero.