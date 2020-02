Pastor estadounidense bendice y ora por agentes de la Policía Nacional

Foto: TN8

El pastor estadounidense Frank Shelton visitó Nicaragua con el con el fin de llevar la palabra de Dios a los miembros de la institución del orden público, mismos que día a día ponen su vida en peligro para poder mantener la paz y la tranquilidad en Nicaragua.

"Ustedes son lo mismo, están viviendo por Dios, están protegiendo a las personas y a veces han protegido al presidente, porque no son los peores, son los mejores, son la respuesta a los problemas de este país y cuando yo crezco, yo quiero parecerme a ustedes", mencionó Shelton.

El pastor oró y bendijo a Nicaragua, a la vez que compartió testimonio de su vida y alude que ésta es la tercera vez que nos visita, afirmando que es un país seguro y bendecido por la mano de Dios.

"Y la vicepresidenta dijo que las puertas de Nicaragua estaban totalmente abiertas, ella me pidió que yo venga para predicar, y me pidió que ore por todos ustedes, y yo quiero decir, que estar con ustedes me hace sentir muy importante", afirmó el pastor de origen estadounidense.

El pastor entre anécdotas testimoniales confesó que siempre quiso ser policía, porque confirma que es mas que un trabajo, es una por servir a la comunidad, a la población y a un país en general.

El pastor tiene planes de volver a visitar Nicaragua y llevar la palabra del creador a toda la población en general, pero sin perder su visión y agradecimiento a los agentes del orden público.

Para despedirse el saludó a cada uno de los asistentes, agradeciendo su esfuerzo y valor por proteger a la patria y llevar paz y seguridad a las familias nicaragüenses.