Feria con precios de locura en el Mercado Iván Montenegro

Se acerca el regreso a clases y los comerciantes lo saben, es por ello que este viernes, se lleva a cabo una feria con descuentos de locura en el Mercado Iván Montenegro.

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, inauguró esta feria que estará por tres dias, en donde usted podrá encontrar todo en artículos escolares a precios muy económicos; las ventajas obtenidas al realizar estas ferias es que el bolsillo del nicaragüense no se ve afectado en gran manera.

"Tenemos de todo un poco, desde lapiceros hasta calculadoras científicas, a buenos precios. Yo espero que se le venda todo a mi mamá, porque me ha dicho que en estas ferias se va todo, por que venden sus productos a buenos precios", comentó Lidia Ortega, hija de una comerciante.

"Ya el lunes entran a clases los niños y estamos preparados este fin de semana para recibir en cada uno de los mercados a los miles de hermanos, que todavía no han hecho sus compras de útiles escolares, en cada una de estas ferias siempre habrá descuentos para que no pongan excusas para no alistar a sus pequeños", añadió Reyna Rueda.

Ahorro fijo

Cabe destacar que estas ferias son útiles para dinamizar la economía del país por ambas partes, ya que los comerciantes obtienen ganancias y los consumidores obtienen ahorro.

En esta feria se podrá encontrar mochilas, zapatos, cuadernos, lápices y todo aquello que usted anda buscando para preparar a los niños en este regreso a clases.

"Estamos apoyando a nuestro pueblo con los precios súper bajos; tenemos camisetas Polo desde 100 córdobas; precios especiales para los padres para que se ayuden con este inicio de clases que siempre es duro", expresó Marta Ortega, comerciante del Mercado Iván Montenegro.

Los comerciantes tienen altas expectativas para las ventas de esta feria, pues afirman que en años anteriores han sido muy exitosas, es por ello que esta es una de las ferias más esperadas porque siempre tienen muy buenas ganancias.