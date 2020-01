Niñez despide vacaciones en alegría y paz en piscinas de Xilonem

Foto: TN8

El Centro Recreativo Xilonem se ubica en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya y es un sitio muy visitado por las familias. Este fin de semana muchos mimados de la Revolución se refrescaron en sus piscinas para despedir las vacaciones.

En las piscinas de Xilonem fueron muchos los niños y niñas que acudieron este fin de semana para refrescarse en sus aguas en compañía de sus padres y amigos a pocos días de que inicie oficialmente el año escolar 2020.

“Este lugar es bonito, es hermoso, para venirse a divertir y para despedir las vacaciones porque ya vamos a entrar a clases y por eso estoy muy emocionada”, dijo la niña Keyling Peralta.

“El ambiente aquí es bonito, es alegre y todo”, expresó la niña Aneydi Pérez.

“Aquí es muy recreativo y vine con un grupo de la iglesia”, refirió la niña Génesis Saraí, quien comentó que pronto inicia se segundo año de secundaria.

La seguridad, tranquilidad y buenas condiciones del sitio son sólo algunas de las razones que tienen los padres de familia para llevar a los reyes del hogar a disfrutar de estas piscinas, cuyo costo es sumamente accesible.

“Vine con mi familia y con mi cuñada, me gusta venir a Xilonem porque es un lugar bonito en el que no hay licor y no hay pleitos y porque ya los niños van a entrar al colegio y ya no hay más descanso hasta en la semana santa”, comentó el señor Juan Ramón Castaño, habitante del barrio Oswaldo Manzanares de Managua.

“Vine para que mis hijos se diviertan en este último fin de semana porque ya en la otra semana van para clases. Me gusta traerlos porque aquí no es peligroso, andan solo aquí mis hijos”, puntualizó la señora Dania Jara, habitante de la comunidad Esquipulas.

En ese lugar además ofertan todo tipo de bebidas, para que usted acuda con su familia solamente cargando el deseo de divertirse y refrescarse en sus piscinas.