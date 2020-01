Adultos mayores disfrutan velada artística en el Teatro Rubén Darío

Foto: TN8

Familias de diversos departamentos del país disfrutaron de una gala artística que se realizó en el Teatro Nacional Rubén Darío, al cumplirse 50 años de su fundación; en esta actividad también los adultos mayores fueron invitados a presenciar los números artísticos que hicieron su demostración este fin de semana.

"Es algo tan grandioso que yo jamás en la vida había visto esta casa tan hermosa como la tenemos hoy nosotros los ancianos, es un gozo para nosotros lo que estamos viviendo", mencionó doña María Norori, pobladora del barrio Monseñor Lezcano de Managua.

En esta actividad se disfrutaron de piezas musicales de Camilo Zapata como "Caballito Chontaleño", canciones de Otto de la Rocha y otros artistas nacionales, que pusieron a cantar a los asistentes que colmaron el Teatro Nacional Rubén Darío.

"Si no me gustara yo no estuviera aquí en el teatro Rubén Darío, es algo muy agradable que me hayan invitado a esta fiesta, celebrando los 50 años de la construcción de este teatro, y no me lo pierdo cuando hay invitaciones, esta es nuestra cultura nicaragüense", afirmó la señora Bertha Mercedes Niño, pobladora de Managua.

Estos 50 años del teatro Rubén Darío, coincide con el 153 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, quien nació el 18 de enero de 1867.

En esta gala artística asistieron personas de la tercera edad, quienes fueron invitados a que celebraran en grande los festejos del teatro Rubén Darío.

El público asistente a esta noche de gala pudo deleitarse con las presentaciones artísticas de la Orquesta sinfónica juvenil Rubén Darío, con la Schola Cantorum Rubén Darío, con el Ballet Folklórico Infantil Haydee Palacios, con la Camerata Bach, Ballet folklórico infantil Nicarahualt, Ballet folklórico infantil Quetzaltnahualt, Compañía de Ballet de Nicaragua, Ballet Folklórico infantil Macehualt.