Gala y celebraciones por los 50 años del Teatro Nacional Rubén Darío

Foto: TN8

El Teatro Nacional Rubén Darío celebró sus 50 años de fundación, con una noche de gala en la que también hubo un derroche artístico, con presentaciones de danza y música en vivo con la Camerata Bach.

A esta fiesta del medio siglo del coloso cultural asistió el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, funcionarios, empresarios y artistas, quienes dieron sus primeros pasos por ese sitio, y quien se encargó de darles la bienvenida fue el director del teatro Rubén Darío, Ramón Rodríguez.

"Este año llegamos a los primeros 50 años, somos una institución con referencia nacional e internacional, es considerado uno de los mejores teatros de Latinoamérica y es uno de los ejemplos con la implementación del programa de eficiencia energética, para que siga cumpliendo su labor cultural. Es la tarima de muchos artistas de todo el mundo", comentó Rodríguez.

SALUDOS DE INVITADOS ESPECIALES

Unos de los invitados a esta noche de gala fue el Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien instó a los nicaragüenses a que sigan festejando mas años del teatro Rubén Darío.

"Felicitamos a todos por los 50 años del teatro Rubén Darío, que bueno, los días y años pasan y nos hacen más ricos, y yo me recuerdo cuando vine a Nicaragua por primera vez, este teatro fue de referencia para todo el mundo y tiene que seguir (cumpliendo) otros 50 años más", dijo el nuncio apostólico.

Estos 50 años del teatro Rubén Darío coincide con el 153 aniversario del natalicio del Príncipe de las Letras Castellanas, quien nació el 18 de enero de 1867.

RECONOCIMIENTOS A ARTISTAS

Las autoridades del Teatro Nacional Rubén Darío otorgaron el reconocimiento 50 aniversario a artistas destacados y de larga trayectoria que hicieron sus presentaciones en la principal casa de la cultura nicaragüense.

"Me siento en primer lugar agradecida con este homenaje, yo fui una de las primeras personas que estuve aquí en el teatro Rubén Darío, he colaborado bastante con este teatro, y recuerdo que apoyé la traída del ballet ruso, fue en Nicaragua el primer país que lo visitó, me acuerdo que antes pocas personas visitaban el teatro", mencionó Adela Pellas de Solórzano, la primera actriz que hizo su presentación en el teatro Rubén Darío.

"Fui la primera que empezó el movimiento de la danza de marimba, para mi es un gran honor recibir este reconocimiento, yo jamás soñé que Rubén Darío sería de las personas que me empujaron a mi seguir con este trabajo del folklore, siento que me están reconociendo por primera vez los conocimiento que yo he tenido y he impulsado", detalló Irene López Pérez, quien recibió un reconocimiento.

El público asistente a esta noche de gala pudo deleitarse con las presentaciones artísticas de la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío, la Schola Cantorum Rubén Darío, el Ballet Folklórico Infantil Haydee Palacios, la Camerata Bach, el Ballet Folklórico Infantil Nicarahualt, Ballet Folklórico Infantil Quetzaltnahualt, la Compañía de Ballet de Nicaragua, Ballet Folklórico Infantil Macehualt.