ALMA inauguró la vivienda digna N° 200 y 201 en el Bo. Costa Rica

Gracias a la cooperación entre el gobierno de China-Taiwán y el gobierno de Nicaragua, la Alcaldía de Managua (ALMA), inauguró las viviendas dignas número 200 y 201 en el barrio Costa Rica, ubicado en el distrito IV en Managua.

"Estamos contentos por estar inaugurando este momento tan especial el día de hoy, llegar a la entrega de la vivienda 200 y 201 que gracias al apoyo que da Taiwán al pueblo de Nicaragua y el gobierno del comandante Daniel, está entregando el día de hoy con mucha alegría", comentó Enrique Armas, vice alcalde de Managua.

"Este año vamos a seguir ejecutando proyectos y no solamente vamos a ejecutar este tipo proyecto, vamos a inaugurar más casa y también vamos a expandir más proyectos de cooperación, como por ejemplo la inauguración de casas maternas", expresó Ivan Loh.

Mientras que los habitantes de la nueva vivienda se mostraron emocionados y con lágrimas en sus ojos agradecidos por la vivienda donde podrán habitar en seguridad, gracias a la iniciativa de un gobierno cuyo interés es el bienestar de las familias nicaragüenses.

"Le damos mil gracias a todas las personas que nos apoyaron para construir nuevamente y surgir de las cenizas, puesto que nuestra casa se nos quemó el 30 de diciembre y quedó echa ceniza", sostuvo Arlen Tapia, protagonista y beneficiaria del proyecto.

"Me siento muy feliz y contenta porque nos están entregando la casa después de un incendio que sufrimos, dándole gracias a Dios que mis hijos están bien, que yo estoy bien y que no no pasó nada más grave y sólo fue pérdidas materiales, tengo muchos sentimientos encontrados por la emoción de tener mi casita de nuevo", manifestó Gloria Mejía, la segunda protagonista del día.

Estas entregas de viviendas se hacen con el objetivo de seguir restituyendo los derechos de las familias nicaragüenses y brindarles una mejor calidad de vida.