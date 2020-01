Mercados de Managua con súper descuentos para el regreso a clases

Foto: TN8

Este martes se realizó una visita en el populoso Mercado Israel Lewites para conocer los precios, ofertas y promociones que tienen los comerciantes para la población nicaragüense en el próximo regreso a clases.

Wilber Muñoz, comerciante, expuso: "los uniformes y precios ahorita están muy accesibles al cliente. Tenemos pantalones Sincatex a tan sólo C$ 280 original o C$ 220, dependerá de la talla, asi se varía el precio".

"También tenemos las camisas en este caso la Asatex, tiene un precio de C$ 90 para niños y niñas y C$ 95 para los jóvenes. Las camisetas Bondi están siendo las preferidas de los jóvenes, cuestan desde C$ 160 a C$ 180 en talla de niños y para adulto están desde C$ 200 a C$ 220. Las camisetas Tricotextil de niños, niñas y adultos cuestan C$ 100", afirmó el comerciante.

"Le hacemos la invitación a toda la población que nos visite, le daremos precios accesibles y económicos para sus bolsillos. En el Mercado Israel Lewites siempre les daremos buen precio", concluyó.

Abastecimiento de artículos escolares

Para este año 2020 los diferentes mercados del país se abastecieron de todos los productos escolares que necesitan los estudiantes para el regreso a clases.

Doña Regina Hernández comenta los precios de los diferentes productos de útiles escolares que todos los comerciantes tienen:

"Los cuadernos cuestan desde C$ 19, C$ 20 y C$ 23 pero por docena es más barato, de igual manera tenemos los lapiceros a C$ 8 la unidad, lápiz de grafito a C$ 6 u C$ 8, los colores a C$ 15, la cajita de 12 unidades, correctores a C$ 15 cada uno, borradores C$ 5 cada uno, regla C$ 10, las mochilas van desde los C$ 200 a C$ 500, entre otros", indicó Hernández.

Las madres y padres de familia gastarían alrededor de 350 córdobas para comprar a un hijo todos los útiles escolares.

"En el calzado tenemos diferentes estilos, depende de la talla y marca varía el precio. Las zapatillas para niños podemos encontrar estilos desde C$ 390 a C$ 500 pero pues no se olviden que también le podemos hacer un descuento súper grande para que nos vengan a comprar", agregó Hernández.

El Gobierno en conjunto con COMMEMA estará realizando ferias en los diversos mercados del país para el beneficio de los nicaragüenses.