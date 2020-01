MINSA garantiza atención de calidad en el Hospital Bertha Calderón

Foto: TN8

De manera frecuente se realizan recorridos en los hospitales capitalinos, esto con la finalidad de llevar un control de calidad en cuanto a la atención brindada por parte del personal a los pacientes.

Este lunes el Dr. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, realizó un recorrido por el Hospital Bertha Calderón y conversó con los pacientes para conocer sus inquietudes.

"Recuerdo que hace muchos años teníamos una lista de espera donde la gente aguardaba hasta tres horas, si no es que más, lo cierto es que se han reducido el tiempo considerablemente", comentó.

"Constantemente revisamos la prevención en la parte organizativa, eso nos ayuda a ajustarnos para que los pacientes puedan ser atendidos y que esas listas sigan siendo reducidas cada vez más", prosiguió.

Además del recorrido en este centro de atención exclusivo para las mujeres, se revisó los insumos y medicamentos con los que cuentan y con lo que está establecido en los libros de registro.

Otros de los propósitos del recorrido es conocer las debilidades que presenta este centro hospitalario para mejorar y seguir brindando una mejor atención.

MINSA ofrece mejor atención a pacientes

El área de emergencias del hospital fue visitado por las autoridades del MINSA, quienes conversaron con los pacientes y así conocieron parte de sus demandas.

"Me están atendiendo bien y las enfermeras son buenas conmigo, vine porque me dolía la barriga, tenía también un dolor en el pecho que sentía que me ahogaba. Cada vez que vengo a pasar consulta me regalan los medicamentos", añadió Petrona Téllez, paciente del hospital.

"La atención está muy bien, antes esperábamos demasiadas horas para poder ser atendidas, pero con el nuevo sistema de organización pasamos de manera rápida y siempre con la mejor calidad en cuanto a la atención por parte de enfermeras y los médicos", dijo María Auxiliadora López, paciente del hospital.

Los miembros del Ministerio de Salud que forman parte de este centro, afirman que están a la disposición de atender a cada uno de los pacientes y tratarlos como se merecen.

Cabe destacar que, el Gobierno de Nicaragua a través del MINSA, ha venido mejorando la infraestructura de las diferentes áreas de Radiología, Sala de Emergencias, Oncología y Laboratorios con el fin de que la población sea atendida de la mejor manera, con calidad y calidez.