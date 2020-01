Casa hogar de Ticuantepe preparada para albergar futuras madres

Foto: TN8

La casa materna Nidia Mendoza, ubicada en Ticuantepe, ha sido de gran ayuda para las mujeres embarazadas, ya que pueden acudir para recibir ayuda profesional y así controlar sus últimos días de gestación.

"Las casas maternas son albergues temporales para toda paciente embarazada, aquí pueden recibir tratamiento desde los primeros meses hasta sus últimos días. Nuestra casa materna está ubicada aquí (Ticuantepe), nuestro municipio atiende 25 comunidades", destacó Dinca Reyes, directora del hospital México Nicaragua.

"Algo importante es que este albergue tiene 6 camas, cada una esta equipada, entre las cuales están para atender a la población con personal médico calificado por parte del que se encarga la atención para las mujeres", añadió Reyes.

Esta casa materna tiene 7 años de estar brindando un atención gratuita y de calidad a miles de madres que hoy en día agradecen el apoyo de parte de los especialistas que atienden día y noche en pro de las familias de Ticuantepe.

Un lugar idóneo para las embarazadas

Este hogar cuenta con todo lo necesario para prestar una atención especial, en donde estas futuras madres pueden estar seguras y sin temor a que pueda ocurrir algo inesperado.

"Bueno me parece muy bien, me siento alegre y contenta por estar aquí y la verdad es muy buena atención; me siento alegre porque te dan una atención excelente", refirió Brenda Hernández, habitante del sector y futura madre.

En esta casa materna se imparten talleres de manualidades, bisutería, pintacaritas, entre otros para que estas madres puedan entretenerse en su estadía.

Hasta el 2019 Nicaragua contaba con 207 casas maternas distribuidas en más de 173 municipios y en 2017 esas casas albergaron a 56, 957 embarazadas según datos del Ministerio de Salud.

Las casas maternas están dirigidas a embarazadas que habitan en zonas de difícil acceso para que permanezcan ahí antes y después del embarazo.