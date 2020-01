Entregan vivienda solidaria en Managua a familia afectada por incendio

Foto: Alcaldía de Managua

Silvio Alarcón, habitante del barrio Casimiro Sotelo en el Distrito I de Managua, recibió este jueves de parte de la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, y de los representante del Gobierno de Taiwán, una vivienda solidaria.

De esta manera el Gobierno de Nicaragua brinda respuesta oportuna a las familias afectadas por los desastres naturales, en esta ocasión a Don Silvio, que se le había quemado su vivienda y había quedado sin nada, por lo que de inmediato se le comenzó a construir dicho inmueble.

"Me siento muy agradecido con Dios y con la Alcaldía de Managua, así con los del Gobierno de China Taiwán, porque me han construido mi casa. Ahora podré vivir tranquilo junto a mi familia, después que se quemó la casa quedé afectado, porque se me perdió todo, y solo me quedé con la ropa que andaba puesta, pero gracias a Dios he recibido la ayuda de las personas", dijo este humilde habitante de Managua.

Nuevo año, nuevas perspectivas

A la familia de don Silvio Alarcón se le quemó su casa el pasado 31 de diciembre, cuando se disponía a despedir el año 2019 y recibir con alegría el nuevo año.

Por su parte al alcaldesa de Managua, mencionó que hay una orientación del Gobierno que dirige el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, para atender a todos los casos críticos del país.

"Estamos muy contentos porque estamos llevando alegría a las familias que han perdido sus viviendas en diversas circunstancias, esperamos seguir atendiendo más casos y tenemos ese compromiso de amor, de solidaridad, de hermandad para que las personas puedan vivir en paz y tranquilidad. Hoy estamos llevando esa alegría este ciudadano de Managua a quien le hemos entregado su vivienda solidaria", afirmó el jueves la edil de Managua.