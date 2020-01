Más familias de Managua contentas al recibir sus títulos de propiedad

Foto: TN8

El Gobierno de Nicaragua cumple con sus compromisos para con su pueblo, al entregar títulos de propiedad a familias de distintas localidades, este jueves se hizo en algunos barrios de Managua.

Juanita Jakeline Rivas Espinoza, de 46 años de edad y habitante del barrio Martin Luther King, recibió su título de propiedad de manos de los técnicos de la Procuraduría General de la República.

"Yo soy muy agradecida, porque la verdad que ya tenía mucho tiempo estar esperando y el año pasado todavía me dijeron que lo iban a entregar y no vinieron, incluso en esta semana los esperé para hacer los trámites, pero ya gracias a Dios y el Presidente (Daniel Ortega) y la vicepresidenta Rosario Murillo, ya estamos aquí con mi título, gracias a Dios", dijo Doña Juanita.

"El futuro de mis hijos, porque yo aquí le compre a mi mamá, el terreno era de mi mamá y ahora mi mamá me vendió a mí y estaba haciendo las gestiones, porque uno no sabe; la muerte la tenemos al cerrar una pestaña, yo quería que mis hijos quedaran legales, ya con este documento aquí en la casa me siento completa y gracias porque se preocupó mucho porque ese documento lo tuviera yo aquí", continuó.

Desiré González Amador de 50 años de edad y habitante del barrio Bertilda Ogregario, del Distrito III de Managua, fue otra de las beneficiarias con la entrega del título de propiedad.

"Agradeciendo el presidente de la república, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Yo tengo nueve años de vivir en este barrio y estoy muy contenta, muy agradecida porque me han entregado mi título de propiedad; gracias a la superintendencia de que se han preocupado por esta restitución de derecho", afirmó Doña Desiré.

Patrimonio para su familia

"Porque es un patrimonio para mi legado de mis hijos y de mi nieto, es el esfuerzo de todo, 33 años de trabajo para una institución que yo trabajo y muy orgullosamente para el poder judicial que represento. Yo soy abogado y notario y estoy orgullosa de la institución que represento, con mucho orgullo y trabajo para la dirección de resolución alterna de conflictos", expresó esta capitalina.

La capitalina Zoyla del Socorro Roque, habitante del barrio Buena Vista en Managua, muy contenta recibió su documento legal y se sumó al agradecimiento a las autoridades por darles este regalo.

"Nuestro Gobierno, como PGR en el ordenamiento de la propiedad, garantizando la legalidad jurídica, en este caso a 3 mil 500 familias, en esta entrega que ellos (familia) no tenían título de propiedad y ahora sí. Andamos casa a casa, por orientación del comandante Daniel (Ortega) para que ellos ya tengan un documento que los respalda como propietarios", explicó Ervin Gutirrez, técnico de la Procuraduría General de la República.

En el mes de febrero estas mismas autoridades van a entregar otros 3 mil 500 títulos de propiedad a igual número de familias.